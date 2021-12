In Enemy degli Imagine Dragons troviamo il rapper JID come ospite eccellente. La collaborazione tra la band di Believer e JID nasce dal progetto della colonna sonora di Arcane, la nuova serie animata Netflix prodotta dagli stessi autori del videogame League Of Legends.

Il brano fa parte della colonna sonora di Arcane insieme ad altre canzoni di artisti dal peso internazionale, come Bea Miller in Playground, Sting e Ray Chen in What Could Have Been, Pusha T e Mako in Misfits Toys e Ramsey in Goodbye.

Enemy degli Imagine Dragons è nel tipico stile della band di Dan Reynolds, definito “indietronic” e che risente delle influenze alternative rock, dance pop e pop rock. A riempire i vuoti lasciati dalle linee corali di Reynolds arrivano le barre di JID. Il singolo è già un successo internazionale, entrato nella top 10 Global Spotify con oltre 85 milioni di stream totali.

Per gli Imagine Dragons è la seconda collaborazione con Riot Games: nel 2014 la band di Las Vegas aveva scritto il brano Warriors per League Of Legends. A proposito del testo, il frontman Dan Reynolds ha dichiarato:

L’ultimo disco degli Imagine Dragons è Mercury – Act I (2021). L’album verrà presentato anche in Italia con l’unica data a Milano l’11 giugno 2022 in occasione degli I-Days.

La band statunitense è tra le più rappresentative della scena alternativa internazionale, nella quale si sono imposti con uno stile che oggi li rappresenta e li distingue per le peculiarità sonore, i ricorsi al beat elettronico e le esplosioni corali che si traducono in un forte impatto dal vivo.

[Intro: Dan Reynolds]

Look out for yourself

[Verse 1: Dan Reynolds]

I wake up to the sounds of the silence that allows

For my mind to run around, with my ear up to the ground

I’m searching to behold the stories that are told

When my back is to the world that was smiling when I turned

[Pre-Chorus: Dan Reynolds]

Tell you you’re the greatest

But once you turn, they hate us

[Chorus: Dan Reynolds]

Oh, the misery

Everybody wants to be my enemy

Spare the sympathy

Everybody wants to be my enemy-y-y-y-y

(Look out for yourself)

My enemy-y-y-y-y (Look, look, look, look)

(Look out for yourself)

But I’m ready

[Verse 2: Dan Reynolds]

Your words up on thе wall as you’re prayin’ for my fall

And the laughter in thе halls and the names that I’ve been called

I stack it in my mind, and I’m waiting for the time

When I show you what it’s like to be words spit in a mic

[Pre-Chorus: Dan Reynolds & JID]

Tell you you’re the greatest

But once you turn, they hate us (Huh)

[Chorus: Dan Reynolds & JID]

Oh, the misery

Everybody wants to be my enemy

Spare the sympathy

Everybody wants to be my enemy-y-y-y-y (Look, look, look, look)

(Look out for yourself)

My enemy-y-y-y-y (Look, look, look, look; yeah)

(Look out for yourself)

Uh, look, okay

[Verse 3: JID]

I’m hoping that somebody pray for me

I’m praying that somebody hope for me

I’m staying where nobody ‘posed to be p-p-posted

Being a wreck of emotions

Ready to go whenever, just let me know

The road is long, so put the pedal into the floor

The enemy’s on my trail, my energy unavailable

I’ma tell ‘em, “Hasta luego”

They wanna plot on my trot to the top

I’ve been outta shape, thinkin’ out the box, I’m an astronaut

I blasted off the planet rock to cause catastrophe

And it matters more because I had it not

Had I thought about wreaking havoc

On an opposition, kinda shockin’ they wanted static

With precision, I’m automatic quarterback

I ain’t talkin’ sackin’, pack it

Pack it up, I don’t panic, batter-batter up

Who the baddest? It don’t matter ‘cause we at ya throat

[Chorus: Dan Reynolds]

Everybody wants to be my enemy

Spare the sympathy (Ah)

Everybody wants to be my enemy

Oh, the misery (Ah)

Everybody wants to be my enemy

Spare the sympathy (Ah)

Everybody wants to be my enemy

[Outro: Dan Reynolds]

Pray it away, I swear I’ll never be a saint, no way

My enemy

Pray it away, I swear I’ll never be a saint

(Look out for yourself)