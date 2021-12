Sono stati rimandati i concerti di Sangiovanni del 2022. La tournée, inizialmente prevista per il mese di gennaio del prossimo anno, è stata rimandata alla primavera.

I live di Sangiovanni attesi in inverno sono appena stati rimandati. I biglietti già acquistati dai fan saranno comunque validi per prendere parte ai nuovi appuntamenti dal vivo, di cui conosciamo anche il calendario.

Il tour di Sangiovanni inizierà quindi il 2 maggio da Torino, dove l’artista terrà un doppio concerto a Venaria, Teatro Concordia. Il 5 maggio Sangiovanni si esibirà all’Alcatraz di Milano e il 12 maggio a Napoli; il 15 e 16 maggio è atteso una doppio spettacolo all’Atlantico Live di Roma. Il 22 e il 23 maggio Sangiovanni sarà ancora all’Alcatraz di Milano.

Il 26 e il 27 maggio sarà la volta di Firenze per un doppio concerto al Tuscany Hall. Infine, l’ultima data è quella in programma a Roma per il 29 maggio all’Atlantico Live. Coloro in possesso dei biglietti sono invitati a verificare la data corrispondente per la quale i biglietti già acquistati restano validi.

Con il biglietto acquistato per la data dell’ gennaio al Teatro Concordia di Torino, ad esempio, è possibile accedere a quella del 2 maggio ma non a quella del 3 maggio nella stessa location, per la quale è invece richiesto il ticket inizialmente acquistato per l’evento del 9 gennaio.

Queste le nuove date:

2 maggio TORINO – VENARIA recupero dell’8 gennaio 2022 CONCORDIA

3 maggio TORINO – VENARIA recupero del 9 gennaio 2022 CONCORDIA

5 maggio MILANO recupero del 12 gennaio 2022 ALCATRAZ

12 maggio NAPOLI recupero del 22 gennaio 2022 PALA PARTENOPE

15 maggio ROMA recupero del 26 gennaio 2022 ATLANTICO LIVE

16 maggio ROMA recupero del 27 gennaio 2022 ATLANTICO LIVE

22 maggio MILANO recupero del 14 gennaio 2022 ALCATRAZ

23 maggio MILANO recupero del 15 gennaio 2022 ALCATRAZ

26 maggio FIRENZE recupero del 19 gennaio 2022 TUSCANY HALL

27 maggio FIRENZE recupero del 20 gennaio 2022 TUSCANY HALL

29 maggio ROMA recupero del 29 gennaio 2022 ATLANTICO LIVE

Il posticipo del tour si rende necessario a causa della partecipazione di Sangiovanni al prossimo Festival di Sanremo nella categoria dei Campioni.