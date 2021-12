Proviamo a capire insieme quando arriva la tredicesima nel 2021, dopo aver affrontato alcune bufale a tema lo scorso anno, come qualcuno ricorderà tramite l’articolo che abbiamo pubblicato a suo tempo. Ci sono effettivamente delle distinzioni da mettere in evidenza, in modo che la situazione sia chiara a tutti. La questione verte attorno al settore di riferimento, in quanto da un punto di vista normativo ci sono delle gestioni flessibili che rendono tutto il discorso incerto per tanti italiani.

Capiamo insieme quando arriva la tredicesima nel 2021

Dunque, quali sono i concetti che dobbiamo considerare per comprendere quando arriva la tredicesima nel 2021? La questione è di lettura più semplice per i dipendenti pubblici, in quanto per loro la mensilità extra (ovviamente inferiore rispetto alla quota del singolo stipendio) tende ad arrivare tra il 10 ed il 20 dicembre. Discorso differente per coloro che lavorano nel privato, in quanto in questo caso non esistono linee guide che determinano una finestra temporale chiara per potersi aspettare l’accredito.

In alcuni casi, infatti, abbiamo realtà aziendali che assicurano il pagamento ai dipendenti addirittura nella prima decade di dicembre. Tuttavia, statistiche ed indagini informali evidenziano un trend sempre più ricorrente con il quale il datore di lavoro si impegna ad effettuare il pagamento proprio in prossimità delle festività natalizie. In generale, come accennato in precedenza, bisogna tenere a mente che qui non abbiamo paletti sostanziali in grado di determinare il giorno esatto in cui si assiste al saldo.

Dunque, bisogna tenere d’occhio la questione con flessibilità e senza particolari ansie. Se vi state chiedendo quando arriva la tredicesima nel 2021, non avete nulla di cui temere. Soprattutto nel privato, infatti, i ritardi sono ormai all’ordine del giorno. A voi come è andata? Riportateci pure la vostra esperienza con un commento qui di seguito.