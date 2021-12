Dal 19 gennaio 2022 entreranno in vigore alcune nuove rimodulazioni WindTre (ve ne avevamo parlato in questo articolo dedicato), con il relativo aumento dei costi di parte delle offerte mobili. I rincari, a detta del gestore unico, si sono resi necessario per fare fronte agli investimenti sostenuti negli ultimi anni per il miglioramento della rete, oltre che per le esigenze del mercato attuale, che richiede sempre più traffico dati.

Questa volta, però, non è detto dobbiate accettare per forza le rimodulazioni WindTre: nella comunicazione che l’operatore sta inviando a mezzo SMS si legge chiaramente della possibilità di rifiutarsi inviando il testo ‘NVAR‘ al numero 40400 entro l’8 gennaio 2022 (segnatevi questa data, in quanto, andando oltre, vi sarà negata la possibilità di esercitare il diritto di rifiuto), mantenendo così invariata la propria offerta, nel traffico proposto e nei costi sostenuti. Le prossime rimodulazioni WindTre verranno sì applicate ed implicheranno certamente un aumento del canone mensile delle offerte coinvolte, ma questa volta, a differenza delle altre, gli utenti non saranno obbligati a subirle passivamente (l’alternativa fin qui era stata quella di recedere dal contratto senza penali, né costi di disattivazione, esercitando il diritto di recesso entro il giorno prima della data di entrata in vigore delle modifiche unilaterali del contratto).

In buona sostanza, dovete tenere presente di potervi sottrarre alle rimodulazioni WindTre di gennaio 2022 inviando un SMS con testo ‘NVAR’ al numero 40400 entro l’8 gennaio (pena l’accettazione automatica delle modifiche unilaterali del contratto, che a quel punto entreranno in vigore da sole senza poter più fare nulla per rifiutarle). Speriamo di essere stati chiari e che il messaggio vi sia arrivato forte e chiaro, restando a vostra disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda attraverso il box dei commenti in basso.

