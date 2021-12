Pare manchi davvero poco all’uscita del nuovo iPhone SE 3 qui in Italia e nel resto del mondo, considerando il fatto che negli ultimi giorni qualcosa si sarebbe mosso anche sul versante dei fornitori per il colosso di Cupertino. Uno sviluppo che, a conti fatti, conferma il trend portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi, quando vi avevamo anticipato che il dispositivo in questione con ogni probabilità avrebbe fatto il suo esordio sul mercato entro il primo trimestre del 2022. Tutto sta andando nel verso giusto per Apple.

Le ultime indicazioni sull’uscita del nuovo iPhone SE 3

Quali sono le nuove informazioni venute a galla in merito all’uscita del tanto atteso iPhone SE 3? La tempistica di lancio di cui si parla in questo periodo è stata confermata a conti fatti anche da DigiTimes, secondo cui diversi fornitori di componenti nella catena di approvvigionamento di Apple pare siano già pronti per iniziare le spedizioni del dispositivo. In epoca Covid, si tratta di un dettaglio non di poco conto, in quanto la mela morsicata dovrebbe essere pronta a fronteggiare la domanda del pubblico senza particolari ansie o problemi.

Quali saranno i punti di forza e le specifiche del nuovo iPhone SE 3? Stando alle anticipazioni disponibili fino a questo momento, dovremmo imbatterci in un device dotato di un display da 4,7 pollici, cui si aggiungono 3 GB di memoria RAM ed un tasto home con sensore Touch ID. A completare la scheda tecnica, secondo voci di corridoio dovrebbe esserci anche il tanto richiesto supporto alle reti 5G, fino ad arrivare ad un processore in grado di assicurare prestazioni più significative. Si parla a tal proposito del chip A15.

Insomma, situazione che va definendosi in vista dell’uscita del nuovo iPhone SE 3, in attesa di ulteriori riscontri relativi ad un dispositivo destinato a fare la differenza nella sua fascia.