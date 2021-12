Continuano le offerte di Natale Amazon e per la gioia di chi ama i prodotti Apple queste investono anche i recentissimi iPhone 13 e gli utili AirTag. Le promozioni garantiscono anche degli importanti sconti sulle soluzioni: peccato che non sempre la consegna entro il 25 dicembre sarà garantita. Meglio esaminare nel dettaglio cosa mette in vetrina il popolare e-commerce.

Il tanto richiesto iPhone 13, nel suo modello standard, è protagonista proprio delle offerte di Natale Amazon 2021. Gli sconti sono applicati su specifici modelli con tagli di memoria e colori diversi. La prima proposta degna di nota è quella pensata per l’iPhone 13 da 128 GB di storage nella nuance bianca. Il suo prezzo attuale è di 899 euro anziché 939 euro. Da valutare c’è anche l’iPhone 13 da 256 GB in azzurro a 949 euro, con ben 110 euro di sconto rispetto al prezzo di listino della soluzione. Anche l’esemplare da 512 GB in bianco e nero è proposto a 1117 euro invece di 1289 euro.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Galassia Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Offerta Apple iPhone 13 (256GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Offerta Apple iPhone 13 (512 GB) - Galassia Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Tutti gli iPhone 13 in sconto in queste ore sono immediatamente disponibili per la spedizione. Considerando il weekend che ci accingiamo a vivere, le consegne arriveranno a destinazione da lunedì 12 dicembre, decisamente in anticipo per mettere i doni sotto l’albero.

A parte gli iPhone 13, si potrà approfittare anche degli AirTag in promozione per le offerte di Natale Amazon. Il risparmio garantito è importante sia per un solo prodotto Apple che per il pacco da 4 soluzioni per il tracciamento. C’è solo da prendere in considerazione un dettaglio non trascurabile: le spedizioni non partiranno prima di Natale e probabilmente giungeranno a destinazione solo a gennaio. Poco importa se si preferisce approfittare degli sconti e non si ha particolare fretta. La novità Apple è proposta a 31,99 euro invece di 35 euro in confezione singola e a 99 euro invece si 119 euro in confezione da 4.

Continua a leggere su optimagazine.com

Novità Apple AirTag in confezione da 4 Tieni d’occhio e ritrova le tue cose nell’appDov’è, la stessa...

AirTag si configura in un attimo: un tap e si collega all’iPhone...