Giungono segnalazioni da parte di utenti che stanno ricevendo un SMS, tramite il quale vengono invitati esplicitamente a richiamare il numero 89343457. Si tratta a tutti gli effetti di una truffa, che non a caso abbiamo analizzato già in passato sul nostro magazine. La prima ondata di messaggi, infatti, risale al mese di settembre, ma oggi 10 dicembre dobbiamo tenere necessariamente gli occhi aperti. Magari avvisando persone a noi vicine affinché coloro che hanno meno dimestichezza con queste vicende non ci caschino.

Attenzione all’SMS “Ciao ho provato a chiamarti, richiamami al 89343457 baci”

Provando a scendere maggiormente in dettagli, occorre fare molta attenzione ad un messaggio specifico. Esattamente come avvenuto tre mesi fa, l’SMS incriminato riporta il testo seguente: “Ciao ho provato a chiamarti, richiamami al 89343457 baci“. Ieri ho individuato qualche segnalazione in merito sui social, ma la conferma alle mie impressioni è arrivata sia da Tellows, sito dove ho trovato qualche feedback sul numero in questione con data recente, sia sul sito di Bufale.

Dunque, due indizi fanno una prova, motivo per il quale dobbiamo fare nuovamente attenzione al messaggio in questione. Cosa succede se qualche utente dovesse effettivamente richiamare il numero 89343457? Le segnalazioni venute a galla fino a questo momento confermano che le vittime rischiano seriamente di ritrovarsi con il credito della propria SIM prosciugato. Ecco perché occorre non lasciare nulla al caso, fermo restando che l’SMS prima citato potrebbe giungere da un vostro contatto fidato. A sua volta caduto nel tranello.

Insomma, occhi aperti ed avvisate chi di dovere, affinché nessuno segua le istruzioni contenute nell’SMS “ciao ho provato a chiamarti, richiamami al 89343457 baci“. Solo in questo modo, infatti, potremo limitare in qualche modo la diffusione della truffa tramite messaggio a dicembre 2021. Anche a voi è arrivato il testo riportato stamane? Fateci sapere.