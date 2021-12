Il finale invernale di Grey’s Anatomy 18, nonostante sia ambientato in un periodo natalizio, non mancherà di affrontare l’ennesimo dramma per i medici del Grey Sloan Memorial Hospital. E sono in molti a chiedersi se serberà una morte eccellente tra i personaggi del medical drama.

Il promo del finale invernale di Grey’s Anatomy 18 suggerisce infatti una situazione di potenziale pericolo mortale per Owen Hunt, già molto provato dal fatto che il figlio di sua sorella Meghan, Farouk, debba affrontare un trapianto. Per procurarsi l’organo del donatore compatibile, il traumatologo si mette in viaggio, ma finirà coinvolto in un’incidente a causa di un malore del conducente dell’automobile. Il veicolo finirà semi-capovolto sul ciglio di una strada, ma che fine faranno le persone a bordo?

La trama del finale invernale di Grey’s Anatomy 18, già diffusa con largo anticipo da ABC, non suggeriva affatto un episodio particolarmente drammatico, tutt’altro. Eppure il promo diffuso dopo la messa in onda dell’episodio 7 prelude ad un finale di metà stagione che sarà come sempre sul crinale della tragedia. Per la serie sarebbe l’ennesimo lutto dopo quasi due decenni in cui molti medici sono morti nelle circostanze più disparate – e spesso proprio per incidenti in strada, come nel caso di George O’Malley e Derek Shepherd – e soprattutto il primo dopo la morte di Andrew DeLuca che ha segnato la stagione precedente, con l’uscita di scena di Giacomo Gianniotti. Nel caso del personaggio di Hunt, si tratta ormai di un veterano del medical drama, apparso per la prima volta nella quinta stagione come amore della vita di Cristina Yang e rimasto nello show fino a sposare l’amica storica Teddy Altman proprio all’inizio della stagione in corso. L’interprete Kevin McKidd è diventato anche regista di Grey’s Anatomy, di cui ha diretto moltissimi episodi tra cui tanti finali di stagione.





















@ABC/Raymond Liu

Ecco la sinossi e il promo del finale invernale di Grey’s Anatomy 18, intitolato It Came Upon a Midnight Clear come l’omonima canzone di David Willcocks e Richard Storrs Willis, atteso su ABC negli Stati Uniti il 16 dicembre. Si tratta anche del primo episodio che vede il ritorno di Kelly McCreary nei panni di Maggie, dopo la recente nascita della bambina dell’attrice. In Italia, dove la stagione è distribuita con un episodio a settimana ogni mercoledì su Disney+, l’appuntamento con il finale invernale di Grey’s Anatomy 18 slitta a gennaio 2022: la piattaforma ospiterà infatti il sesto episodio il 15 dicembre, mentre il 22 e il 29 non renderà disponibili ulteriori episodi.

