Poche cose raccontano la popolarità di un format come le ricerche globali sui motori di ricerca: le serie tv più cercate su Google nel 2021 non sono una sorpresa per chi è abituato a seguire le tendenze in tema di contenuti audiovisivi e il report Google’s Year in Search conferma quanto ci si poteva aspettare sulla base della semplice intuizione.

Le serie tv più cercate su Google nel 2021 a livello globale vedono Netflix dominatore assoluto rispetto agli streamer concorrenti, con due dei suoi contenuti più visti e chiacchierati negli ultimi 12 mesi al vertice della top10. Si tratta di due format che più diversi tra loro non si può, eppure hanno scalato, in momenti diversi e attirando pubblici sicuramente solo in parte sovrapponibili, la vetta dei titoli più digitati nelle barre di ricerca di Google nel mondo nel corso dell’anno che volge al termine.

Il primato tra le serie tv più cercate su Google nel 2021 a livello globale, del tutto prevedibilmente, va all’innovativa e sorprendente Squid Game, diventata un fenomeno mondiale con implicazioni anche sociali e di costume non indifferenti, basti pensare soltanto alle polemiche in Italia sulla fruizione del format da parte dei minori e sull’influenza della violenza dello show nelle dinamiche scolastiche e sociali dei più giovani.

La seconda tra le serie tv più cercate su Google nel 2021 è un altro caposaldo di Netflix dell’ultimo anno, il period drama Bridgerton, enorme successo della ShondaLand di Shonda Rhimes che sta per avere un seguito con la seconda stagione. Vale la pena ricordare che il format basato sui romanzi rosa di Julia Quinn è stato rilasciato a dicembre 2020 e ha mantenuto la sua popolarità nelle tendenze di ricerca su Google per il resto dell’anno attestandosi subito dopo Squid Game tra i titoli più digitati.

Sul podio delle serie tv più cercate su Google nel 2021 c’è anche un titolo di Disney+, l’acclamato WandaVision, l’unico del nuovo streamer presente in classifica insieme a Loki, che figura al quinto posto. Un solo format per Amazon Prime Video, che appare nella top10 con True Beauty. Tutte le altre posizioni certificate dal report sanciscono il primato di Netflix sulla concorrenza con serie come Cobra Kai, Lupin e Ginny e Georgia.

Nel computo complessivo delle serie tv più cercate su Google nel 2021 Netflix occupa il 60% del totale di spettacoli inclusi nell’elenco, lasciando gli altri streamer a spartirsi il 40%. Un primato che comunque è in erosione rispetto al 2020, quando nello stesso report Netflix deteneva il 90% delle ricerche globali in termini di titoli tv.

Ecco la top10 delle serie tv più cercate su Google nel 2021 nel mondo.

Squid Game – Netflix Bridgerton – Netflix WandaVision – Disney + Cobra Kai – Netflix Loki – Disney+ Sweet Tooth – Netflix Lupin – Netflix Ginny e Georgia – Netflix True Beauty – Prime Video BBB21 – N/A

