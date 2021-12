Sappiamo come potrebbe essere il Realme 9i: come riportato da ‘91mobiles.com‘ (che ha gentilmente convidiso anche i rendering del dispositivo, che lasciano intravedere il suo design), la scocca si presenterà di una colorazione grigia particolarmente intensa, con texture a costine, forse un po’ troppo formale per certi versi (probabile che il materiale utilizzato sia di tipo plastico vista la fascia di prezzo cui il device andrà ad appartenere). Per il resto, parliamo di un futuro dispositivo di fascia economica, che però farà senz’altro gola a tanti utenti.

Il Realme 9i sarà spinto dal processore Snapdragon 680 ed integrerà uno schermo LCD IPS da 6.6 pollici con risoluzione FHD+ a 90Hz, con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). La fotocamera posteriore avrà sensori da 50, 8 e 2MP (il comparto fotografico potrebbe offrire garanzie di un certo livello, non state troppo a guardare se si parla di un dispositivo di fascia bassa, media o alta, è meglio concentrarsi sulle caratteristiche di quello specifico comparto prima di saltare a conclusioni affrettate), mentre quella anteriore uno singolo da 16MP. La batteria del Realme 9i sarà caratterizzata da una capacità di 5000mAh (non sappiamo quanto impiegherà l’unità per ricaricarsi). Garantite le connettività 4G LTE, WiFi dual-band, GPS, USB-C, Bluetooth 5.0, oltre che il jack per le cuffie da 3.5mm (che ormai è quasi un lusso trovare a bordo di uno smartphone di ultima generazione, per quanto comodo possa essere avercelo).

Non manca neppure il lettore delle impronte digitali, collocato lateralmente. Il sistema operativo di riferimento del Realme 9i sarà Android 11 con personalizzazione Realme UI 2.0. A voi un device del genere potrebbe interessare in qualche modo, specie ad un prezzo ragionevolmente contenuto? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

