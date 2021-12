Il finale di The Resident 3 rimandato a gennaio. Quello che andrà in scena questa sera su Rai2 sarà solo un temporaneo arrivederci a subito dopo le feste visto che i restanti episodi, gli ultimi quattro, ci terranno compagnia il mercoledì e il venerdì a gennaio a partire da giorno 5. Niente paura, quindi, perché Conrad e i suoi avranno modo di tornare in scena per il vero finale di The Resident 3 prima di salutarci ancora.

Ultima occasione e Una Cenerentola al contrario sono i due episodi che chiuderanno questo 2021 in compagnia di The Resident ma cosa ne sarà di Conrad e i suoi in vista del vero e proprio finale in onda a gennaio?

Le anticipazioni dei due episodi in onda oggi, 10 dicembre, di The Resident 3 rivelano che la Red Rock apre le porte del nuovo centro di neurochirurgi e così Nic si ritrova al fianco di Cain e questo non sarà un bene visto che durante l’operazione di una giovane paziente, tra infermiera e chirurgo c’è l’ennesimo momento di tensione. Cain riuscirà mai a mettere da parte la sua arroganza per il bene dei suoi pazienti?

Dall’altra parte c’è proprio Bell che si dimostra subito disponibile a prendersi le proprie responsabilità quando un paziente, che si sospetta essere stato avvelenato dal suo nuovo integratore, muore. Toccherà ancora una volta a Conrad salvarlo facendo una scoperta insieme a Devon. Nel frattempo, Mina, AJ e il dottor Torres si occupano di un trapianto di cuore che riserverà risvolti inaspettati e non solo in ambito lavorativo.

Il padre di Nadine arriva in città per il suo compleanno e così Devon va in crisi perché vorrebbe fare buona impressone chiedendo aiuto a COnrad e gl altri. Le cose non vanno come previsto quando arriva un caso grave che lo trattiene facendolo arrivare in ritardo. A quel punto il re annuncia che la figlia dovrà presto tornare a casa per adempiere ai suoi doveri. Intanto, la Red Rock vuole chiudere un reparto del Chastain.