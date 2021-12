Nuovi concerti di Coez sono in programma per il 2022. L’artista annuncia nuove date del suo tour nei club che si aggiungono a quelle già sold out.

Coez tornerà sul palco a gennaio del prossimo anno. Si esibirà nei club della penisola per una tournée in continuo aggiornamento. Oggi vengono aggiunti 7 appuntamenti ai 12 già previsti, per un totale di 19 tappe in lungo e in largo per la penisola.

I biglietti disponibili a partire dalle ore 11 di sabato 11 dicembre 2021 online e dalle ore 11 di giovedì 16 dicembre 2021 presso tutte le rivendite autorizzate.

A una settimana dall’uscita del nuovo album Volare, pubblicato lo scorso 3 dicembre, Coez annuncia nuovi appuntamenti del tour 2022. Dopo aver annunciato 12 live nei piccoli club su cui ha trascorso i primissimi anni di gavetta agli esordi della sua carriera, se ne aggiungono altri 7, pilastri della musica live in Italia.

La seconda parte del tour toccherà le città di Torino, Bologna, Firenze, Milano, Brescia, Padova e Roma.

“Essendo un momento in cui la musica, soprattutto nella parte live, esce da un periodo devastante, penso che fare tante date piccole possa aiutare anche tutto il mio entourage e tutta la gente che viene impiegata nei club per risollevarsi e rimettere in circolo un po’ di lavoro. Fare in questo caso tante piccole date è meglio che farne poche più grandi”, le parole di Coez sul tour di prossimo avvio.

CALENDARIO DATE

31 gennaio 2022 || Torino @ Hiroshima Mon Amour – SOLD OUT

2 febbraio 2022 || Milano @ Magazzini Generali – SOLD OUT

4 febbraio 2022 || Brescia @ Lattepiù – SOLD OUT

6 febbraio 2022 || Roncade (TV) @ New Age – SOLD OUT

9 febbraio 2022 || Parma @ Campus Music Industry – SOLD OUT

11 febbraio 2022 || Livorno @ The Cage

12 febbraio 2022 || Firenze @ Viper – SOLD OUT

14 febbraio 2022 || Ravenna @ Bronson Club – SOLD OUT

17 febbraio 2022 || Modugno (BA) @ Demodè

18 febbraio 2022 || Maglie (LE) Industrie Musicali

20 febbraio 2022 || Napoli @ Duel Beat

22 febbraio 2022 || ROMA @ Planet Roma – SOLD OUT

7 marzo 2022 || Torino @ Teatro Concordia – NUOVA DATA

13 marzo 2022 || Bologna @ Estragon – NUOVA DATA

26 marzo 2022 || Firenze @ Tuscany Hall – NUOVA DATA

7 aprile 2022 || Milano @ Alcatraz – NUOVA DATA

14 aprile 2022 || Brescia @ Gran Teatro Morato – NUOVA DATA

15 aprile 2022 || Padova @ Gran Teatro Geox – NUOVA DATA

20 aprile 2022 || Roma @ Atlantico – NUOVA DATA