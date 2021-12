Grey’s Anatomy 18×07 ha ufficialmente messo sul piatto della stagione l’ormai prevedibile triangolo Jo-Link-Amelia: con la crisi di coppia tra i neogenitori di Scout e la nuova vita da mamma della specializzanda Wilson, la situazione è diventata molto più complicata per i tre camici blu del Grey Sloan Memorial Hospital.

Grey’s Anatomy 18×07, in particolare, da un lato ha portato Amelia a flirtare inconsapevolmente (ma sempre di più) con dr. Kai in Minnesota, lavorando al loro progetto complesso e sfidante sull’Alzheimer, dall’altro ha spinto Link e Jo a riflettere sulla loro amicizia. In particolare, un caso medico in cui sono rimasti fortuitamente coinvolti ha portato Link a confessare, candidamente e senza aspettative, di aver avuto in passato una grossa cotta per Jo, prima che il sentimento si trasformasse in una duratura amicizia. Wilson, sorpresa dalla rivelazione, ha iniziato a guardarlo con altri occhi, o perlomeno ad interrogarsi su cosa possa significare quel sentimento sopito ora che entrambi sono single e genitori. Ma proprio quando Wilson inizia ad avere una prospettiva diversa sulla loro amicizia, la presa di coscienza di Link (“Sono innamorato di Amelia“) la riporta coi piedi per terra.

Di sicuro però Grey’s Anatomy 18×07 ha aperto un varco per i due amici che potrebbe essere percorso nella direzione di esplorare una possibile relazione di coppia, come era ormai chiaro da tempo. Nel corso della seconda parte di stagione sicuramente non mancheranno altri momenti per affrontare l’argomento, ora che Jo ha iniziato ad interrogarsi sulla possibilità di essere felice accanto al suo migliore amico dopo il doloroso divorzio da Alex e l’adozione di Luna.

Intanto Grey’s Anatomy 18×07 ha anche introdotto un nuovo medico al Grey Sloan Memorial Hospital: si tratta di uno specializzando presentato da Meredith alla Bailey, per farsi perdonare l’assenza alla convention di reclutamento che Grey avrebbe dovuto presiedere in rappresentanza dell’ospedale per attirare i migliori talenti del Paese presso il loro programma di specializzazione. Si tratta della new entry Greg Tarzan Davis che interpreta Jordan Wright, lo specializzando preferito di Nick Marsh, intenzionato a trasferirsi dal Minnesota al Grey Sloan.

L’episodio di Grey’s Anatomy 18×08 sarà il finale di metà stagione, ambientato durante le feste natalizie e segnato da un incidente d’auto: ecco trama e promo.

