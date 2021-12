Tra le tante sfumature emerse dalla serie TV The Ferragnez emerge il racconto di Fedez vittima di un pedofilo quando era piccolo. Una vicenda che Federico Lucia racconta al suo terapeuta nel quarto episodio dal titolo In Your Shoes e che per ovvi motivi ha segnato in modo permanente il suo carattere e il suo modo di relazionarsi con il prossimo e con il mondo.

Fedez vittima di un pedofilo

Federico Lucia, negli anni, si è costruito una corazza che lo separa dal mondo esterno. Un’armatura, quella del rapper, che è fatta di sbalzi d’umore e paura, peculiarità con le quali si protegge dai potenziali pericolo. Questa corazza ha un’origine, e Fedez la rivela di fronte al suo terapeuta e di fronte alla moglie Chiara Ferragni.

“In vari episodi da piccolo sono successe delle cose in cui io non avevo il controllo delle situazioni”, con questa premessa esordisce il rapper prima di scoperchiare il vaso di Pandora. Il terapeuta lo incalza e gli chiede se ritenga opportuno raccontare tutto, specialmente per capire da dove arrivino le sue paure e le sue paranoie. Fedez risponde:

“Io avevo un dentista pedofilo. Andavo alle elementari. Sai quando vai dal dentista e ti deve fare le lastre, solitamente mettono una coperta di piombo sopra le mutande dei bambini. A me la metteva sotto“.

Il suicidio

In seguito, racconta Fedez, quel medico è sparito e non è stato più possibile prendere appuntamento con il suo studio. Dopo un po’ di tempo, guardando la televisione, la famiglia Lucia ha scoperto che quel dentista era un pedofilo. Poco dopo il dentista si è ucciso. “Non ho subito una violenza pesante”, spiega Fedez, anche se l’attenzione per le parti intime dei bambini si configura comunque come un atto di violenza sessuale.

Con il racconto su Fedez vittima di un pedofilo vengono fuori ulteriori lati oscuri dei Ferragnez, con aneddoti che vanno al di là delle copertine delle partnership sui social, insieme ai consueti problemi di coppia dovuti ad incomprensioni e rivendicazioni.

