Spazio delle Lili è quanto resta dell’immensa eredità del Maestro Franco Battiato. In 50 anni di storia della musica abbiamo imparato che l’artista siciliano, oggi grande assente – o meglio, grandissimo assente – non era solo un cantautore: il suo genio si proiettava anche come scopritore di talenti, e la lezione delle MAB ci insegna ancora oggi.

Tra le sue più grandi scoperte ci sono Lisa Masia e Marina Cristofalo, note come Lilies On Mars che hanno accompagnato il maestro sul palco tra il 2007 e il 2012. Il duo tutto sardo, entrambe produttrici e polistrumentiste, con questo nuovo progetto dal nome Lili lancia Spazio, il primo EP in cui le due artiste scelgono la lingua italiana al servizio dell’elettronica pura ed emozionale.

Dance, dream pop, clubbing e soprattutto un taglia-e-cuci di tante idee coltivate tra una videochiamata e un’improvvisazione. Un progetto, quello di Spazio delle Lili, che loro stesse definiscono “borderline”. Ecco il loro racconto:

“È un lavoro spudoratamente borderline ed il primo capitolo Spazio, identifica il luogo non luogo, immateriale, niente di più intimo e personale allo stesso tempo. È il nostro primo progetto musicale cantato in italiano su musica elettronica dove ci siamo alternate nella produzione e registrazione di synth, pad, chitarre e drum machines. Dai nostri precedenti dischi come Lilies on Mars, dove abbiamo sempre definito lo spazio come un luogo nostro materiale, ben definito e collocato nel nostro universo di compositrici che lavoravano e vivevano insieme a Londra dove abbiamo iniziato il nostro percorso artistico, con lili, lo spazio si smaterializza e le distanze diventano un valore assoluto di cambiamento“.

Spazio delle Lili esce oggi con 5 tracce, in corrispondenza col singolo Tutto E Niente che apre la tracklist.

Il progetto Lili

Il progetto Lili è dunque un’estensione delle Lilies On Mars, il progetto nato da Lisa Masia e Marina Cristofalo nella suggestiva Inghilterra e che ha portato il duo ad intrattenere collaborazioni eccellenti, come quella con Tom Fuse dei The Horrors e con i Fanfarlo.

La loro elettronica è sognante ed eterea, una pulsazione che non martella il cervello ma dà la spinta a tante emozioni. Nel loro stile collidono St. Vincent, la drum machine dei Broadcast ma anche le sonorità di rara bellezza dei Radiohead – che in più occasioni hanno sposato l’elettronica, ricordiamolo – e le sfumature di Grimes.

Con Spazio delle Lili si apre un nuovo spiraglio per il duo sardo: non soltanto elettronica greve, ma anche atmosfere e morbidezza che fanno tanto gola agli appassionati dell’indie pop.

