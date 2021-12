Continua a piovere sul bagnato in casa Napoli. Si tratta di un periodo davvero sfortunato quello che sta vivendo la squadra allenata da mister Luciano Spalletti. L’infermeria si sta riempendo e la situazione sta diventando sempre di più allarmante. Durante il match di ieri sera al Maradona, dove gli azzurri sotto un diluvio di pioggia e grandine sono riusciti a conquistare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League grazie alla vittoria per 3-2 sul Leicester, l’attaccante Hirving Lozano è inciampato sul terreno di gioco andando a scontrarsi rovinosamente con il volto su un avversario. Il messicano è rimasto a terra dolorante per almeno 5 minuti e sono intervenuti subito i soccorsi, che lo hanno portato via in barella.

Il Napoli, dunque, perde anche Lozano per infortunio: i tempi di recupero ora sono da valutare e sono giunti anche aggiornamenti dal quotidiano ‘Il Mattino’ circa le sue condizioni. Nel corso del primo tempo del matc, il numero 11 azzurro è andato a sbattere con il viso contro un avversario e tra i due è stato lui ad avere la peggio. Lo staff medico è intervenuto prontamente per le prime cure, mentre Zielinski è stato colui che si è girato verso la panchina indicando le condizioni fisiche del suo compagno, che non erano per nulla incoraggianti (necessitava di una sostituzione).

La freccia messicana è stata trasportata subito in ospedale per sottoporsi agli esami strumentali del caso, in modo daescludere la frattura del setto nasale in seguito alla rottura di uno dei denti. Il club partenopeo, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che gli esami strumentali effettuati all’ex Psv, in seguito all’infortunio rimediato nel corso di Napoli-Leicester, hanno dato esito negativo. Il Chucky ha riportato un trauma cranio-facciale non commotivo. Ad oggi gli indisponibili in casa Napoli tra infortunati e Covid sono Anguissa, Fabian Ruiz, Insigne, Koulibaly, Lobotka, Osimhen, Zanoli (Covid) e Lozano (le condizioni del messcano saranno valutate nei prossimi giorni).

Continua a leggere su optimagazine.com