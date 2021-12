Bisogna prendere in esame una nuova disponibilità PS5 oggi 9 dicembre qui in Italia, considerando il fatto che dovrebbe essere in programma un ulteriore appuntamento con GameStop nel pomeriggio. Per intenderci, le informazioni raccolte fino a questo momento ci dicono che con ogni probabilità andremo incontro ad un appuntamento simile a quello descritto la scorsa settimana, con una sola differenza. In quel frangente, infatti, la buona notizia per i potenziali acquirenti è arrivata il mercoledì.

Dettagli sulla disponibilità PS5 in Italia il 9 dicembre: occhio ad un preciso orario di GameStop

In sostanza, chi è interessato alla console di Sony deve ringraziare nuovamente GameStop, di gran lunga lo shop più attivo in questa fase per tutti coloro che intendono portarsi a casa il prodotto. Dunque, in giornata avremo un’ulteriore disponibilità PS5 in Italia, fermo restando che la situazione dovrà essere monitorata costantemente anche con gli altri store. Qualche informazione più precisa è venuta a galla proprio in mattinata, ragion per cui proviamo a fare il punto della situazione.

L’evento di ieri, come ho avuto modo di constatare, è stato totalmente dedicato al mondo Xbox e alla saga di Halo Infinite, anche perché avremo il suo lancio definitivo in giornata. Sostanzialmente, il nuovo restock online, con tanto di bundle che andrà ad investire la tanto desiderata PlayStation 5 Digital Edition arriverà nelle prossime ore. Il rilancio, infatti, sarà disponibile a partire dalle ore 17 circa di questo giovedì. Come sempre avviene con lo store in questione, abbiamo un link che dobbiamo monitorare.

Nel corso della diretta GameStop, infatti, ci sarà l’annuncio della nuova disponibilità PS5, in modo che tutti potranno prepararsi per sfruttare il momento opportuno. Massima attenzione, perché come sempre le scorte dureranno pochi minuti. Qualcuno è riuscito a sfruttare questi restock nelle ultime settimane?