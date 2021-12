Per Squid Game 2, il creatore Hwang Dong-hyuk ha qualche idea decisamente “folle”. Con una conferma non ancora arrivata da Netflix (dopo l’errore, corretto, di traduzione in cui sembrava alludere all’ufficialità del rinnovo), lo sceneggiatore della serie sudcoreana ha anticipato a Entertainment Weekly cosa vorrebbe vedere in una seconda stagione.

Nel corso dell’intervista, il creatore del fenomeno Netflix ha paragonato il prossimo ciclo di episodi alle dinamiche di Star Wars:

“Non sono proprio nel posto giusto per discutere della seconda stagione in un contesto ufficiale. Però, nella prima stagione abbiamo visto Gi-hun come un personaggio la cui umanità è mostrata o esposta in determinate situazioni in modo passivo. Ma penso che nella seconda stagione, quello che ha imparato dai giochi e dalla sua esperienza, sarà utilizzato in modo più attivo. E allo stesso tempo, la stessa cosa vale per Front Man [Lee Byung-hun] che è stato anche un vincitore in passato. Lui è come Darth Vader. Alcuni finiscono per diventare Jedi e altri diventano Darth Vader, giusto? Penso che forse Gi-hun attraverserà un certo punto critico in cui verrà messo anche lui alla prova”.

“Ho fatto un po’ il quadro per la prossima stagione”, aveva spiegato Hwang in un’intervista concessa a Vulture. “Ma devo anche ammettere che sento sempre più pressione per una seconda stagione poiché la serie ha ricevuto molto più affetto e attenzione di quanto mi sarei aspettato. Ho anche un film che ho intenzione di girare dopo Squid Game e non ho ancora deciso quale fare per primo”.

Nessuno può biasimare il creatore Hwang per aver sentito un’enorme pressione. Squid Game è diventato lo show più visto di sempre su Netflix con ben 142 milioni di famiglie che si sono sintonizzate per vedere gli episodi, superando Bridgerton come il lancio di serie di maggior successo dello streamer fino ad oggi.

Continua a leggere su optimagazine.com.