Ci sono problemi Fastweb oggi 9 dicembre, per lo più per quanto riguarda l’Internet mobile, anche se alcune segnalazioni, come riportato da ‘downdetector.it‘, sembrano provenire anche da Internet fisso. Non si può parlare di un totale blockout, ma pur sempre di un guasto piuttosto profondo, che sta coinvolgendo, almeno in questo momento, un certo numero di utenti in tutta Italia. Ormai sono giorni che la connessione garantita dal gestore telefonico è alle prese con alti e bassi, cosa che sta chiaramente mettendo in difficoltà i clienti, che magari con Internet ci studiano o ci lavorano, oltre che utilizzarlo per diletto (cosa che pure ci può stare).

Non sappiamo a cosa esattamente siano dovuti i problemi Fastweb di quest’oggi 9 dicembre, all’indomani della Festa dell’Immacolata, che non aveva lasciato strascichi particolari sulla linea, almeno fino alla giornata odierna, in cui la situazione è un po’ precipitata. Speriamo che la questione possa presto risolversi e che il servizio venga finalmente ripristinato agli utenti che hanno dato fiducia al gestore telefonico. Non riusciamo a dirvi quanto tempo ci vorrà (ci auguriamo il meno possibile), ma restiamo a vostra disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda attraverso il box che vedete in basso.

Nel frattempo, ci suggeriamo di contattare l’assistenza clienti per far presente che i problemi Fastweb di oggi 9 dicembre stanno dando parecchio fastidio a voi ed a molti altri utenti in ogni parte d’Italia (principalmente al Nord). Probabilmente non sarà nemmeno il caso di farne un dramma, ma capiamo bene il fastidio di chi aveva urgenza o comunque necessità di connettersi ad Internet quest’oggi, trovandosi purtroppo, suo malgrado, alle prese con i problemi Fastweb che si sono manifestati con una certa prepotenza. Abbiate pazienza, vi terremo aggiornati sull’evolversi della questione nelle prossime ore.

