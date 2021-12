Per tutti gli appassionati delle quattro ruote sportive e soprattutto del marchio Lamborghini, c’è una fantastica notizia: l’amministratore delegato della famosa azienda italiana con sede a Sant’Agata bolognese, Stephan Winkelmann, ha dichiarato in una speciale intervista con Yahoo Finance, che la prima vettura completamente elettrica della casa automobilistica arriverà probabilmente sul mercato nel 2027 o 2028.

In vista del prossimo decennio Lamborghini ha dei grandi progetti. All’inizio del 2021, la gamma della casa automobilistica, ha confermato che saranno previsti quattro modelli, di cui due auto super sportive e due veicoli più “versatili”. Winkelmann ha poi spiegato che le future auto supersportive saranno ibride plug-in prima dell’arrivo di un modello completamente elettrico. Il CEO dell’azienda italiana ha espresso la speranza che i combustibili sintetici possano prolungare la vita dei motori a combustione interna. Bisognerà aspettare le decisioni del legislatore e se sarà permesso loro di fare dal 2030 in poi. Sulla domanda se i motori a combustione interna saranno gradualmente eliminati entro i prossimi dieci anni, l’amministratore delegato spera che ci sia un’opportunità per il carburante sintetico, dovrà essere abbastanza grande o distribuito in una quantità elevata, così da avere rifornimenti anche per le supersportive.

Si tratta sicuramente di una ghiotta opportunità quella che Lamborghini intende perseguire, ma è anche vero che non vogliono affrettarsi nel decidere in quanto questo carburante sintetico non è ancora presente e non è ben chiaro se verrà sviluppato ad un tipo di livello che potrà essere sfruttato per le automobili del marchio bolognese. Winkelmann non è riuscito nemmeno a descrivere quale forma assumerà il loro primo veicolo elettrico. Il CEO ha spiegato anche che quest’anno Lamborghini può raggiungere un record sia nelle vendite che in termini finanziari, in quanto ogni mese che passa è migliore di quello precedente e ogni mese vendono più auto rispetto a quelle che possono consegnare.

