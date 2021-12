Il trailer di Cobra Kai 4 regala un primo sguardo a ciò che gli abbonati di Netflix potranno vedere nei nuovi episodi disponibili in streaming da venerdì 31 dicembre. Si tratta del nuovo capitolo della serie che lo streamer ha salvato della cancellazione e a cui ha dato nuova vita rinnovandola fino alla quinta stagione.

Il trailer di Cobra Kai 4 fornisce un’anteprima della trama dei 10 episodi in arrivo alla vigilia di Capodanno. Nella clip si scorgono Miyagi Do e Eagle Fang che si allenano per quella che sarà sicuramente la battaglia della loro vita, mentre John Kreese si avvicina al suo ex partner e co-fondatore del dojo Silver (interpretato da Thomas Ian Griffith di Karate Kid III ), evidentemente fiducioso nelle sue capacità: “L’unica altra persona che sa come insegnare Cobra Kai sei tu“.

Nello stesso trailer di Cobra Kai 4 Robby è alle prese con l’insegnamento ai suoi coetanei: “Per sconfiggere il nemico, è utile conoscere le regole del nemico“, è la sua teoria vincente, in vista di una proposta che “rivoluzionerà il torneo“.

Il trailer di Cobra Kai 4 anticipa una stagione della serie sul karate che riprenderà dal finale della precedente, quando Johnny e Daniel hanno deciso di unire le forze per affrontare l’ex mentore di Johnny, Kreese, e l’usurpato Cobra Kai. Inoltre la scena in cui Kreese fa una telefonata a un vecchio amico ha spinto molti seguaci ad ipotizzare che Silver farà effettivamente l’atteso ritorno nel franchise. nel quarto capitolo, inoltre, Vanessa Rubio (che interpreta la madre di Miguel, Carmen) e Peyton List (che interpreta Tory Nichols) saranno promosse a volti regolari della serie, ottenendo più spazio per i loro personaggi.

Ecco il trailer di Cobra Kai 4 e la trama della stagione, che Netflix ha diffuso a meno di un mese dal debutto.

Nella quarta stagione i dojo Miyagi-Do e Eagle Fang uniscono le forze per battere Cobra Kai al torneo di karate di All Valley degli under 18. Chi perderà dovrà appendere il gi al chiodo. Samantha e Miguel cercano di difendere l’alleanza tra i dojo, mentre Robby punta tutto su Cobra Kai: il destino della Valley non è mai stato così in bilico. A quali assi nella manica ricorrerà Kreese? Riusciranno Daniel e Johnny a seppellire i loro dissidi ultradecennali per battere Kreese? O sarà invece Cobra Kai a diventare il punto di riferimento del karate in tutta l’area?

