Il cast di Grey’s Anatomy appende un nuovo fiocco al suo ingresso per celebrare l’ennesimo lieto evento: Kelly McCreary e il marito Pete Chatmon hanno dato il benvenuto alla loro figlia Indigo Wren il 3 ottobre a Los Angeles, “con diverse settimane d’anticipo” rispetto al termine previsto per la gravidanza, come ha raccontato l’interprete di Maggie Pierce.

In Grey’s Anatomy 18 il personaggio di Maggie si è allontanato da Seattle con un escamotage – l’assistenza al padre malato – per permettere all’attrice di vivere serenamente gli ultimi mesi di gravidanza. Il parto, però, è arrivato molto prima del previsto, al punto che McCreary ha dovuto rinunciare al parto in casa che aveva programmato da tempo, andando a partorire in ospedale.

L’attrice di Grey’s Anatomy, parlando in esclusiva con PEOPLE, della nascita della sua prima figlia, ha parlato di montagne russe emotive per questo primo approccio alla maternità, ma anche del ritorno al lavoro in tempo per il finale di metà stagione del medical drama di ABC. McCreary ha raccontato di aver dovuto rivedere i suoi piani dopo l’arrivo anticipato della piccola Indigo Wren lo scorso 3 ottobre.

Avevamo programmato un parto in casa adorabile e intimo, ma la mia sacca d’acqua si è rotta diverse settimane prima, quindi ho finito per partorire in ospedale. Come in molti casi in cui si fanno dei programmi, alla fine l’unica cosa che è andata secondo il nostro piano di nascita è stata che la bambina è uscita! Ero così sollevata che ce l’avessimo fatta entrambe. Indigo ha dovuto passare un po’ di tempo in terapia intensiva neonatale, ma fortunatamente non ci sono state altre complicazioni. È a casa e in salute! Per quanto sia stato stressante avere Indigo in terapia intensiva neonatale, ha anche significato per noi (…) poter entrare nella genitorialità con un po’ più di sonno e molta più conoscenza di quanto avremmo potuto fare altrimenti grazie agli incredibili professionisti medici di Cedars Sinai.

L’attrice di Grey’s Anatomy ha definito l’esperienza della gravidanza “un ottovolante” dal punto di vista emotivo, con momento “per lo più alti, ma anche molti di insicurezza, preoccupazione e senso di colpa“, che ha potuto affrontare grazie al sostegno di “una famiglia e una comunità incredibilmente solidali” e di “diverse amiche intime che sono anche neo-mamme e stanno condividendo questo viaggio con me“. Già tornata a lavoro, McCreary apparirà di nuovo in Grey’s Anatomy nei panni di Maggie a partire dall’episodio 18×08.

