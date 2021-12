Jennifer Aniston non sembra serbare un ricordo entusiasta della reunion di Friends, come ha fatto notare ormai in più occasioni. Se da un lato c’è stata l’emozione di ritrovare l’affetto dei colleghi di un decennio, dall’altro è stato anche emotivamente pesante affrontare la consapevolezza del tempo passato e ritornare con la memoria ad anni che sono stati professionalmente eccezionali ma anche molto dolorosi sul fronte personale.

Jennifer Aniston aveva già precedentemente raccontato a Rob Lowe, in un episodio di settembre del suo podcast, quanto l’esperienza della reunion si fosse rivelata più dura del previsto. Ora ha rincarato la dose in un’intervista a The Hollywood Reporter, che le ha assegnato il premio #WomeninEntertainment Sherry Lansing Leadership di quest’anno, spiegando che tornare sul set di Friends è stata un’esperienza “stridente“, perché le ha fatto ricordare come la sua vita personale dopo lo spettacolo abbia deluso le sue aspettative.

Per Jennifer Aniston “viaggiare nel tempo è stato difficile” e le emozioni vissute durante la reunion l’hanno costretta ad “uscire dal set in certi momenti“. L’incontro con le co-star David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow e Matt LeBlanc, per lo speciale rilasciato su HBO Max a maggio scorso, ha riportato l’attrice ai primi anni Duemila, i più difficili della sua vita perché segnati dalla fine della storia con Brad Pitt nel 2005, dopo sette anni di matrimonio.

Jennifer Aniston non cita esplicitamente il dolore per il divorzio, ma si intuisce come il ricordo di quegli anni sia stato rievocato dalla reunion di Friends, facendo sì che l’attrice non vivesse serenamente l’evento.

Penso che siamo stati così ingenui ad entrarci, abbiamo pensato: ‘Quanto sarà divertente? Stanno rimettendo insieme i set, esattamente com’erano’. Poi arrivi lì ed è come, ‘Oh giusto, non avevo pensato a cosa stava succedendo l’ultima volta che sono stata davvero qui’.

L’ultima volta di Jennifer Aniston sul set, per l’ultima stagione di Friends trasmessa nel 2004, coincide con la crisi matrimoniale che ha portato all’annuncio del divorzio da Pitt nel 2005, meno di un anno dopo la conclusione della sit-com. Inevitabile fare un collegamento tra le due esperienze. L’attrice ha detto a The Hollywood Reporter che si ritiene fortunata per la sua carriera, decisamente “benedetta“, ma che i cambiamenti più inaspettati (e dolorosi) hanno riguardato la sua vita personale.

Avevamo tutti un’idea di come sarebbe stato il futuro e ci saremmo concentrati su questo o quello. E poi tutto è cambiato da un giorno all’altro, e fine.

