Si sta avvicinando sempre di più una delle festività più belle e coinvolgenti dell’anno, ovvero il Santo Natale. Come al solito, più si è prossimi a tale data e più sale l’indecisione e l’ansia su cosa acquistare alle persone care.

Ad esempio, se avete intenzione di fare un bel regalo di Natale al vostro compagno o compagna, ma anche ai vostri genitori, come uno smartphone, una delle soluzioni migliori è quella di fare riferimento al mercato dei prodotti ricondizionati, che offrono la possibilità di portarsi a casa dei dispositivi veramente di alto livello, ad un prezzo estremamente vantaggioso.

Back Market, leader del mercato del ricondizionato

Sono tanti i modelli di smartphone che si possono acquistare come ricondizionati e sono altrettanto numerosi i vantaggi di una simile scelta, che non si riflettono solo ed esclusivamente a livello economico. Certo, il risparmio in termini di denaro speso fa comunque gola, soprattutto quando si può portare a casa un dispositivo come l’iPhone 11 a un prezzo decisamente più basso in confronto a quello originale. Si stima che, in media, il risparmio si aggira tra il 30 e il 70% in confronto al prezzo normale di vendita.

In tal senso, una delle soluzioni migliori a cui dare uno sguardo per i regali di Natale è indubbiamente rappresentata da Back Market, un marketplace leader nel campo dei prodotti ricondizionati, che trova il suo punto di forza nella funzione di smartphone comparison engine, in cui si potrà andare alla ricerca davvero di tantissimi dispositivi, in modo particolare gli smartphone, in modo tale da capire quale dispositivo sia più adatto a un determinato tipo di user, mentre le offerte più interessanti e vantaggiose si possono trovare sul portale principale di Back Market.

Un regalo ricondizionato? Qualità e sicurezza al primo posto

Se vi state chiedendo quali siano gli ulteriori vantaggi oltre al risparmio economico, è bene sottolineare come l’acquisto di prodotti ricondizionati porta in dote tanti altri aspetti favorevoli. Su Back Market la qualità viene sempre al primo posto, dato che i dispositivi sono stati certificati da professionisti competenti ed esperti, la sicurezza data dalla garanzia e dalla previsione di un periodo di restituzione pari a 30 giorni, senza dimenticare la facilità nello scegliere la modalità di pagamento più adatta, compresa quella a rate.

Per ultimo, ma non certo in ordine di importanza, è da notare il grande impatto positivo sull’ambiente: da quando è stato fondato, Back Market, ad esempio, dalla sua fondazione fino all’anno scorso, ha prevenuto lo spreco di ben più di 1700 tonnellate di materiale elettronico e di 72 megatoni di materie prime, provvedendo a piantare ben 100 mila alberi.