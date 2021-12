A che punto siamo con l’aggiornamento Android 12 su Samsung Galaxy più o meno recenti, quello che si accompagna pure alla nuova interfaccia One UI 4.0? Si stanno facendo passi da gigante per l’attualizzazione di molti modelli del produttore e giunti a fine anno oramai è il caso di fare il punto su cosa è in essere e su quanto è in procinto di compiersi.

I lavori per Android 12 sono iniziati contestualmente al lancio della versione del sistema operativo da parte di Google. Di fatto, rispetto al precedente Android 11, si è riusciti ad anticipare tutti i tempi: il programma beta sui Samsung Galaxy S21 è dunque partito a settembre di quest’anno e non ad ottobre, come ci si sarebbe aspettati. Proprio i top di gamma attuali sono stati dunque i primi a godere dell’update definitivo già nella seconda parte di novembre. Per fare un immediato paragone, al Samsung Galaxy S20 era toccato Android 11 solo a dicembre 2020.

Quali sono ora le prossime tappe? Praticamente Android 12 è in distribuzione pure per Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. I prossimi della lista dovrebbero essere, in questo dicembre già entrato nel vivo, i phablet Samsung Galaxy Note 20 pure tanto diffusi in Italia e e nel mondo. Contestualmente, la stessa buona sorte dovrebbe toccare a ai pieghevoli delle passate generazioni, dunque al Galaxy Z Fold 2 e Galaxy Z Flip ma anche ai Galaxy S20. Per questi ultimi pure, Android 12 e la One Ui 4.0 si candidano ad essere i prossimi regali di Natale.

A partire da gennaio 2022 dovrebbe invece toccare a gran parte dei dispositivi della Seria A di fascia media ma anche ai non più giovanissimi Samsung Galaxy S10 e Note 10. La loro attualizzazione avverrà in maniera graduale tra gennaio febbraio e più in là nella prossima primavera. Ci sarà dunque da aspettare ma non ci sono dubbi sul supporto software. D’altronde il produttore sta assicurando da tempo ben 3 aggiornamenti major ai suoi clienti e la tradizione continuerà ad essere dunque rispettata per un gran numero di device degli ultimi anni.