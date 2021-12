Addio a Le Due Facce della Legge su Giallo, o fose arrivederci. La serie poliziesca franco-belga, ideata da Anne-Charlotte Kassab, Nassim Ben Allal e Yann Le Gal, termina il 9 dicembre con gli ultimi due casi da risolvere per la comandante di polizia Vanessa Tancelin (interpretata da Constance Gay) e la giudice processuale Justine Rameau (Claire Borotra).

Le Due Facce della Legge, titolo originale Face à Face, ha debuttato lo scorso novembre su Giallo (Discovery) in prima visione assoluta per l’Italia, con due episodi a settimana ogni giovedì: il finale di stagione è composto dal 12° episodio, in onda il 9 dicembre per l’ultimo appuntamento col poliziesco al femminile che racconta due metodi e prospettive differenti di approcciare la lotta al crimine.

La programmazione de Le Due Facce della Legge termina con gli episodi 11 e 12 in prima serata sul canale 38 del digitale terrestre: ecco le trame degli ultimi due casi.

Aurélie Chataignier, violinista, sporge denuncia per stupro e accusa il suo direttore d’orchestra, Vincent Lemeur. Il problema è che l’uomo era già stato scagionato 6 mesi prima da accuse simili. Tuttavia la legge è chiara: non puoi essere processato due volte per lo stesso reato se sei stato assolto. Come può la giustizia difendere una giusta causa senza i mezzi legali per farlo?

Il custode di un impianto chimico muore dopo l’intrusione di un violento gruppo di attivisti ambientalisti. L’indagine della polizia smaschera l’assassino, ma si tratta di un poliziotto sotto copertura, nonché un caro amico di Vanessa. Cosa fare: denunciarlo? A rischio di far fallire una missione di polizia che impedirebbe un attacco a una fabbrica inquinante? Quanto è colpevole la poliziotta?

Non è chiaro se Le Due Facce della Legge, una coproduzione di Troisième Œil Productions e France Télévisions, tornerà con una seconda stagione: la prima è stata realizzata nel 2020 durante la pandemia ed è andata in onda all’estero nel 2021, per poi arrivare solo di recente in Italia. Se la serie dovesse rientrare a breve in produzione con un secondo lotto di episodi, quasi certamente tornerà su Giallo il prossimo anno.

