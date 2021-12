La finale di X Factor 2021 in chiaro, non solo su Sky. Come da tradizione, l’ultimo appuntamento con l’attuale edizione di X Factor andrà in onda in simulast anche in chiaro, non solo sul canale della payTV.

Come seguire e dove seguire, dunque, l’ultima puntata di X Factor 2021? Alla conduzione c’è sempre lui: Ludovico Tersigni. In gara solo 4 concorrenti, pronti ad affrontare tre manche con eliminazione diretta. Il concorrente meno votato dal pubblico in ognuna delle manche lascerà il programma.

A disputare la prima manche dunque saranno i 4 finalisti. La seconda manche (Best of), sarà disputata da tre concorrenti. Infine, la terza ed ultima manche relativa agli inediti vedrà protagonisti solo i due finalisti che si contenderanno il titolo di vincitore di X Factor 2021.

Due gli ospiti della finalissima di X Factor che torna in diretta da Mediolanum Forum di Assago (Milano). Saranno sul palco del Forum i Maneskin – band reduce proprio da X Factor, edizione 2017. Superospiti internazionali saranno i Coldplay.

ASSEGNAZIONI, OSPITI E DUETTI DELLA FINALE DI X FACTOR 2021

Dove vedere la finale di X Factor 2021

La finale di X Factor 2021 sarà trasmessa, come sempre, in diretta su Sky Uno. Sarà possibile seguire lo show anche on demand e su Sky Go. X Factor 2021 è inoltre in streaming su NOW, su abbonamento.

C’è una bella notizia, però, per i non abbonati a Sky né a NOW. La finale di X Factor 2021 sarà disponibile per la visione anche in chiaro, su TV8, in simulast. Ciò significa che il programma sarò visibile da un normale televisore dotato di digitale terrestre. Sarà inoltre possibile seguire la finalissima anche in streaming su TV8.

Proprio il pubblico generalista di TV8 ha spesso dimostrato di poter ribaltare le preferenze dei Live Show e di imporre il proprio vincitore a discapito dei preferiti delle puntate precedenti. Andrà così anche nell’edizione 2021? L’appuntamento è a partire dalle ore 21.15, in diretta.