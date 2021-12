The Ferragnez su Prime Video esce oggi, giovedì 9 dicembre, e c’è già chi parla di serie TV rivelazione dell’anno. Che la coppia italiana più famosa del mainstream sia sempre sotto i riflettori è un fatto, ed evitare le notizie che parlano di Fedez e Chiara Ferragni è quasi impossibile. Quando lui non rappa né pubblica dischi, quando lei non indossa né promuove prodotti, li ritroviamo comunque al centro dei dibattiti sociali. Non sono mancate le occasioni in cui i Ferragnez si sono pronunciati sui temi caldi del momento, dal DDL Zan ai diritti umani, e in molti casi hanno anche scomodato le risposte dei politici e degli intellettuali.

Oggi la loro vita è una serie TV. The Ferragnez mostra ciò che succede al di là dei selfie, dei video insieme ai figli Leone e Vittoria, delle partnership e dei dissing postati nelle storie di Instagram. A colpire maggiormente, per esempio, è il momento in cui Fedez e Chiara si sottopongono alla terapia di coppia.

Emerge un lato oscuro del carattere del rapper: di lui conosciamo i disturbi legati all’ansia e all’ipocondria, ma in The Ferragnez viene fuori che Fedez ha degli sbalzi d’umore che in certi momenti spiazzano la moglie tanto da portarla alle lacrime. “Io sono più omogenea”, dice Chiara per tracciare una riga. Federico Lucia invece è più altalenante e per questo, nei momenti di down, secondo Chiara diventa difficile relazionarsi con lui.

Sono tanti i momenti in cui Fedez vorrebbe un po’ di solitudine insieme alla moglie, ma ciò non è concesso in quanto Chiara Ferragni è spesso circondata da parenti e amici che secondo il rapper sottraggono ossigeno vitale alla coppia.

“Io quando ho dei problemi miei, mi chiudo in me stesso e me li risolvo da solo. Cerco di non far pesare le mie problematiche sugli altri. Lei ha questo atteggiamento di voler dialogare forzatamente, di spronarmi al dialogo, quando io non ho voglia. E questa cosa non fa altro che richiudermi di più a riccio. Io sono una persona che si apre difficilmente”.

Dei suoi alti e bassi, tuttavia, Fedez è ben consapevole: “Mi dispiace che il mio star male ti faccia stare male“, dice con affetto in una delle scene più intense di The Ferragnez, su Prime Video da oggi 9 dicembre.