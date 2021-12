Lo scorso mese di novembre è stato presentato l’Amazon Smart Air Quality Monitor: a partire dalla giornata odierna 9 dicembre, questo fantastico dispositivo intelligente si può acquistare anche in Italia. Esso è disponibile su Amazon al costo di 79,99 euro, venduto e spedito dall’e-commerce , occorre però specificare che i tempi di consegna non sono immediati. La spedizione senza costi aggiuntivi, infatti, è prevista tra il 4 e il 10 gennaio 2022 per i clienti Prime. Per chi ancora non lo conoscesse, vediamo insieme di cosa si tratta e quali sono le sue principali funzionalità.

L’Amazon Smart Air Quality Monitor ci aiuta a comprendere la qualità dell’aria che respiriamo, riuscendo a monitorare i principali fattori che la influenzanoall’interno della nostra casa. Grazie all’indicatore luminoso del dispositivo, possiamo farci un’idea circa la qualità dell’aria attuale, mentre l’app Alexa ci fornisce i valori di qualità dell’aria, facili da capire. Ben 5 sono i fattori che tendono ad influire sulla qualità dell’aria, ossia: il particolato (PM), i composti organici volatili (VOC), il monossido di carbonio (CO), l’umidità e la temperatura. Va anche precisato che tale dispositivo non dispone di un altoparlante né di un microfono, e Alexa non è integrata. Per utilizzare il controllo vocale, occorre un dispositivo con l’assistente personale di Amazon, come ad esempio Echo o l’app Alexa.

L’Amazon Smart Air Quality Monitor presenta un allarme tramite LED multicolore funzionante con app Alexa e dispositivi Echo; per la sua configurazione è opportuno collegare il dispositivo alla corrente, connetterlo all’app Alexa e aggiungerlo digitando sul segno ‘+’. Il materiale di cui è composto è una particolare resina termoplastica riciclata, con base in gomma nitrilica. Potrete connettere il dispositivo tramite WiFi 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 LE e microUSB. Va, inoltre, ricordato che tale prodotto non è certificato come allarme oppure rilevatore di monossido di carbonio (CO), dunque non va utilizzato per rilevare livelli nocivi di CO o come allarme per il CO.

