Tutto pronto per l’attesissimo match di questa sera, giovedì 9 dicembre, tra Napoli e Leicester City. Entrambe le compagini si affronteranno per giocarsi la qualificazione nella sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Questa a seguire è l’attuale situazione della classifica del Gruppo C: al comando ci sono proprio gli inglesi, in testa alla classiica a quota 8 punti, seguiti dallo Spartak Mosca e dal Napoli entrambe con 7 punti (russi in vantaggio per scontri diretti) e Legia Varsavia come fanalino di coda con 6 punti. Insomma, tutto si deciderà nella giornata odierna. Il futuro stagionale in Europa League degli azzurri guidati da mister Luciano Spalletti dipenderà dalla delicatissima partita di questa sera allo Stadio Maradona con calcio d’inizio alle ore 18.45. Vediamo insieme quali sono le probabili formazioni e dove vedere la diretta TV e streaming.

Il Napoli sarà obbligato a vincere contro il Leicester e sperare in un risultato favorevole nell’altra partita del girone tra Legia Varsavia e Spartak Mosca (con una sconfitta dei russi). Il match sarà trasmesso in diretta TV su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno (201 satellite; 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport (252 satellite) e Sky Sport 4K (213 satellite) e in streaming su DAZN, scaricando l’app su smart TV compatibili, smartphone o tablet oppure tramite console di gioco come PS4, PS5 e Xbox o dispositivi quali Amazon Fire Stick e Google Chromecast. Ci si può anche collegare sul sito ufficiale di DAZN tramite PC o notebook. Tra le altre opzioni di visione in streaming della sfida Napoli-Leicester vi è Sky Go, scaricando l’app sul PC, smartphone o tablet.

Di seguito, invece, le probabili formazioni:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Demme, Zielinski; Politano, Elmas, Lozano; Petagna. All.: Spalletti.

Leicester (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Thomas; Soumare, Ndidi; Daka, Maddison, Barnes; Vardy. All.: Rodgers.

