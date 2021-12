Damiano dei Maneskin icona di stile del 2021 secondo Stylight, piattaforma dedicata alla moda e allo shopping che stila la classifica dei primi 10 personaggi.

In vetta c’è lui: Damiano David. Il 2021 sfavillante dei Maneskin ha portato ai vertici delle classifiche relative a moda e stile la voce del gruppo. Vincitori del Festival di Sanremo 2021 e dell’Eurovision, i Maneskin hanno trionfato nella categoria Best Rock agli MTV EMA, portando in Italia per la prima volta un premio legato alle categorie internazionali.

La band si è imposta nel panorama musicale italiano ed internazionale nel 2021, anno che ha avuto inizio con il trionfo a Sanremo e si chiude con gli show Oltreoceano.

Il brano Beggin è stato il più ascoltato nel mondo su Spotify e tra un primato e l’altro, per la band dei Maneskin ne arriva un altro che coinvolge in prima persona il frontman, Damiano.

Affascinante come non mai, ha rivoluzionato i concetti legati alla mascolinità divenendo una vera e propria icona di stile. Si è mosso sul palco con abiti provocatori e ha sostenuto apertamente la comunicato LGBT, schierandosi dalla parte dei diritti e della libertà di essere chi si vuole, con l’intera band.

Adesso svetta il suo nome nella classifica delle icone di stile del 2021 stilata da Stylight, che prende in considerazione le migliori star del panorama internazionale.

“Affascinante sì, ma con una classe che va oltre la camicia, il sorriso malizioso ed il fascino del perenne infedele alla Mastroianni. Con Damiano, l’italiano bello e maledetto si è evoluto e non saranno di certo eyeliner, smalto ed abiti femminili a fargli perdere il proprio sex appeal“, la motivazione che si legge sul sito, a corredo di una classifica di 100 posizioni che vede tra i presenti anche Britney Spears e Jennifer Lopez.

La classifica:

1. Damiano David – Maneskin

2. Britney Spears

3. Ho Yeon Jung

4. Tom Holland

5. Simone Biles

6. Omar Sy

7. Duke & Duchess of Hastings

8. Jennifer Lopez

9. Gigi Hadid

10. I Simpson