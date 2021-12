Impossibile non dare peso ai problemi WindTre oggi 9 dicembre. Non funziona in particolar modo il servizio di rete dell’operatore unificato e ci sarebbe una zona particolare ad essere interessata dal disservizio. In effetti sarebbe Milano la città maggiormente colpita dalle anomalie in questa giornata di rientro a scuola e al lavoro dopo le festività dell’Immacolata e di Sant’Ambrogio proprio per il capoluogo di regione.

Il servizio Downdetector segnala un numero importante di disservizi odierni. La curva in salita di problemi WindTre di questo giovedì raggiunge, al momento di questa pubblicazione, più degli 800 alert di persone che non riescono a navigare, dunque effettuare le più comuni operazioni online dal loro smartphone con SIM proprio del vettore unificato. Come già indicato, sarebbe Milano la città più colpita dai malfunzionamenti ma tutta l’area metropolitana circostante della Lombardia pure sarebbe interessata da rallentamenti o blocchi abbastanza seri.

Non ci sono ancora feedback ufficiali che chiariscano il perché dei problemi WindTre di questa giornata. Non resta che attendere un ripristino repentino della situazione e magari affidarsi ai consueti canali di assistenza come il numero 159 ma anche i profili Facebook e Twitter dell’operatore per ricevere supporto in questa situazione davvero particolare.

Aggiornamento 11:10 – Le segnalazioni di problemi si stanno moltiplicando in questi minuti. Sempre attraverso Downdetector apprendiamo che le segnalazioni di disservizi stanno aumentando di minuto in minuto, superando i 1000 alert. Continua ad essere la zona di Milano quella maggiormente colpita dalle anomalie di rete e dunque di navigazione per i clienti del vettore. Manca ancora un riscontro ufficiale sul perché si stiano verificando difficoltà così vistose in questa giornata.

Come soluzione temporanea, sembrerebbe funzionare l’impostazione del servizio di rete solo in 3G, escludendo del tutto il 4G. Naturalmente, si tratta di un rimedio forzato e momentaneo.