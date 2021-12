Chris Martin dei Coldplay sui Maneskin spende parole bellissime, a poche ore dalla finale di X Factor 2021 che vedrà entrambe le band sul palco del Mediolanum Forum di Assago nella serata condotta da Ludovico Tersigni.

Sia per i Maneskin che per i Coldplay è un felice ritorno nel programma di Sky Uno. I Maneskin hanno mosso i primi passi televisivi proprio a X Factor, nel 2017, dove si sono classificati al secondo posto alle spalle di Lorenzo Licitra. I Coldplay invece non è la prima volta che vengono invitati ad esibirsi nell’edizione italiana: hanno calcata il palco di X Factor già in passato.

Chi l’avrebbe mai detto che tra i Maneskin e i Coldplay potrebbe esserci un feeling non indifferente? Chris Martin, ospite di RTL 102.5 oggi pomeriggio, ha speso parole bellissime sul gruppo.

Si collega con Password – il programma condotto da Nicoletta, Cecilia Songini e Niccolò Giustini – per una intervista esclusiva e si dice felice di essere in Italia per X Factor. La band ha incontrato quella guidata da Damiano David e a tal proposito stupisce. L’idea iniziale dei Coldplay era proprio quella di fare un tributo ai Maneskin ma il rischio era quello di suonare lo stesso pezzo da momento che entrambi i gruppi sono ospiti stasera.

“E’ bellissimo, siamo qui a X Factor, abbiamo incontrato i Maneskin che amiamo tantissimo. L’idea iniziale era di fare un tributo ai Maneskin, quindi di suonare un loro pezzo; poi siamo accorti che anche loro sono qui e avremmo suonato la stessa canzone. Ci sono i veri Maneskin non possiamo fare una loro cover”.

A proposito del futuro del gruppo e dei prossimi album, invece, Chris Martin dice: “Faremo solo musica dal vivo, l’anno prossimo torneremo in tour in giro per il mondo. Stiamo raggiungendo il nostro obiettivo: per fare un tour veramente green bisognerebbe utilizzare tecnologie che ancora non esistono”.