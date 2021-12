Chicago P.D. 9 chiude i battenti negli Usa, almeno per il momento. Nelle scorse ore è andato in onda il finale di metà stagione proprio mentre in Italia ci si prepara a guardare il quinto episodio su Sky Serie il prossimo martedì. Questo significa che tutto quello che è contenuto in questo articolo possiamo etichettarlo come spoiler perché sicuramente alcune cose sono ancora lontane anni luce da quello che attualmente è in onda in Italia.

I curiosi non vorranno aspettare il prossimo mese per scoprire cosa è successo nel finale di metà stagione mentre altri continueranno a godersi la programmazione italiana con una certezza in più: dietro l’angolo c’è qualcosa di importante per gli Upstead.

ATTENZIONE SPOILER!

Ma cosa è successo nel finale di metà stagione di Chicago P.D. 9? Qualcosa di cui si parlerà a lungo, questo è certo. Nell’episodio numero 9 della stagione, dal titolo A way out, Jay ha scelto la via del ricatto per riuscire a liberarsi di North pronto ad abbattere Voight. A quanto pare il ‘villain’ di stagione ha corrotto diversi agenti per tenere suo fratello lontano dalla prigione e così Halstead ha deciso di usare questa informazione per spingerlo ad abbandonare il caso contro di loro.

Questo però non è tutto. Il finale di metà stagione di Chicago P.D. 9 è stato sicuramente Jay centrico visto che l’agente è riuscito anche a dire sì ad Upton in una cerimonia segreta e di basso profilo con tanto di abiti di servizio. Gli Upstead sono ufficialmente una coppia e sembra che i loro momenti insieme saranno una vera e propria chicca nella seconda parte di stagione a partire dal 5 gennaio quando Chicago P.D. 9 e i suoi protagonisti torneranno in scena con i nuovi episodi.

A quel punto Jay si troverà a dover affrontare i problemi che ci sono in una neo coppia ma, soprattutto, il nuovo patto di ‘trasparenza’ stretto con Voight, la corda prima o poi si spezzerà tra i due?