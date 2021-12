Il Samsung Galaxy S22 verrà presentato a febbraio, preceduto a gennaio dal Samsung Galaxy S21 FE (per cui è stato necessario attendere più mesi del previsto per via della crisi mondiale dei semiconduttori, che ha purtroppo condizionato i piani iniziali del colosso di Seul). Come riportato da ‘SamMobile‘, l’OEM sudcoreano non dovrebbe applicare degli aumenti sul prezzo del Samsung Galaxy S22 rispetto a quello che è stato il listino del predecessore, il Samsung Galaxy S21.

Il prossimo top di gamma sarà commercializzato al costo di 799 dollari negli Stati Uniti, proprio come avvenuto l’anno scorso con il modello che lo ha preceduto. Non abbiamo motivo di pensare la situazione andrà diversamente per l’Italia, dove il Samsung Galaxy S21 ha avuto prezzi a partire da 879 euro. Le stime, almeno per adesso, sono relative alla versione più piccola, che, secondo le previsioni, dovrebbe trainare le vendite di tutta la gamma (l’obiettivo minimo è raggiungere i 14 milioni di unità vendute). Il Samsung Galaxy S21 FE dovrà proporsi bene per riuscire a reggere il colpo: se il prezzo si confermasse essere di 699 dollari, difficilmente il pubblico si convincerà ad acquistarlo, potendo, a poco più, preferire un dispositivo più nuovo, e non vecchio di quasi un anno. Non ci sono riferimenti di prezzo ai Samsung Galaxy S22+ e S22 Ultra, anche se è possibile che anch’essi vengano riproposti alle cifre dei loro predecessori (possibile che il modello Ultra presenti un prezzo leggermente più alto per l’inclusione a bordo della SPen, non più prevista a parte come l’anno scorso).

Il Samsung Galaxy S22, contraddistinto dal codice modello ‘SM-S901U’, dovrebbe integrare il 5G ed il WiFi 6E, mentre l’S22+ (SM-S906U) pare avrà una batteria da 4500mAh (con 300mAh in meno rispetto alla generazione precedente, probabilmente per la presenza del processore Snapdragon 8 Gen 1 e di un nuovo display, di certo più energivori.

