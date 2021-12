Dopo aver rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di dicembre 2021 a bordo dei Samsung Galaxy S21, Note 10, Galaxy Z Flip (anche 5G), il colosso di Seul ha iniziato a distribuirlo anche sul Samsung Galaxy Note 10 Lite. Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento è in fase di lancio a Hong Kong e Taiwan, ma si espanderà presto in più mercati nelle prossime settimane. L’ultimo upgrade software per il Samsung Galaxy Note 10 Lite viene fornito con la versione firmware N770FZHS8EUK9.

Non è ancora disponibile il registro delle modifiche, ma sappiamo comunque dirvi con certezza che l’upgrade porta con sé la patch di sicurezza di dicembre 2021, per la correzione di alcune vulnerabilità relative alla privacy ed alla sicurezza. L’aggiornamento potrebbe anche includere correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità. Il colosso di Seul aveva lanciato il Samsung Galaxy Note 10 Lite a gennaio 2020 con Android 10. All’inizio di quest’anno, lo smartphone dotato di SPen ha ricevuto l’aggiornamento alla One UI 3.1 basato su Android 11, e potrebbe ricevere Android 12 con la One UI 4.0 nel Q1 2022.

Nel momento in cui l’upgrade sarà disponibile per il vostro Samsung Galaxy Note 10 Lite, fate attenzione alla percentuale residua della vostra batteria, che non dovrà scendere al di sotto del 50% (bisogna evitare che il telefono si spenga durante il processo così che non riporti danni al sistema operativo). Meglio avere da parte una copia di backup dei dati personali, da poter ripristinare per qualsiasi evenienza (potrebbe succedere di incappare nell’esigenza di effettuare un hard-reset del dispositivo, cosa che, come sappiamo, comporterebbe l’eliminazione diretta di tutti i dati presenti a bordo, da non poter recuperare se non attraverso un backup preesistente). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

