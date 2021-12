Ultimo e Ed Sheeran a Los Angeles fanno fantasticare i fan. Il cantautore romano posta la foto sui social e scrive. “Attenti a quei due”, lasciando ipotizzare che all’orizzonte potrebbe esserci molto altro.

Da un lato l’artista italiano che negli ultimi anni si è fatto sempre più apprezzare, che di giorno in giorno colleziona dischi d’oro e di platino e che il prossimo anno è atteso per un intero tour negli stadi con gran finale al Circo Massimo di Roma.

Dall’altro Ed Sheeran, artista internazionali tra i più apprezzati del momento in patria e all’estero, che ha fatto sognare tutti con le sue ballate emozionali, fresco del rilascio del nuovo disco di inediti, Equals.

Ad unire Ultimo e ed Sheeran la sconfinata passione per la musica da cantautorato, la stessa che ha consentito ad entrambi di emergere ed imporsi nel mondo della discografia in pochi anni. All’orizzonte adesso potrebbe esserci altro ma per ora è solo un desiderio dei fan.

Tantissimi coloro che hanno commentato lo scatto pubblicato da Ultimo sui social nelle scorse ore. I due si trovano in America, a Los Angeles per l’esattezza, città che Ultimo aveva già raggiunto diverse settimane fa per trascorrere qualche giorno in compagnia della sua fidanzata, Jacqueline Di Giacomo, che vie Oltreoceano.

“Attenti a quei due”, scrive Ultimo su Instagram nel condividere la foto scattata con Ed Sheeran, cantautore che apprezza in modo particolare. Si può effettivamente sperare in una collaborazione? Perché no. Al momento tutto ciò che sappiamo è custodito nello scatto che l’artista ha condiviso nella giornata di ieri e non resta che attendere eventuali altri aggiornamenti da parte dei diretti interessati. Sognare però è lecito.