Su quanti dispositivi possiamo guardare contemporaneamente la Champions League, in relazione ai match di Juventus e Atalanta? Questa la domanda che si pongono tanti appassionati di oggi, in vista dell’ultima giornata dei gironi in programma con la massima competizione europea. Dopo aver sciolto gli stessi dubbi a proposito di DAZN nelle scorse settimane, a poche ore dal match tra i bianconeri e l’Inter, proviamo a chiarire una volta per tutte anche questo concetto qui in Italia.

Su quanti dispositivi possiamo guardare contemporaneamente Infinity e Amazon Prime Video per Juve e Atalanta

Effettivamente, ho notato che in rete si faccia molta confusione su quanti dispositivi possano essere utilizzati in contemporanea per gli abbonati ad Infinity e Amazon Prime Video. Inevitabilmente, l’argomento torna ad essere caldo a poche ore dai verdetti finali per Juve e Atalanta. I bianconeri andranno in onda su Sky e Infinity, con il chiaro intento di battere il Malmoe, sperando che il Chelsea campione d’Europa possa essere fermato dallo Zenit. Solo così, infatti, gli uomini di Allegri potranno conquistare il primo posto nel girone.

Al contrario, l’Atalanta si gioca tutto contro il Villareal. Solo battendo in casa l’ostica compagine spagnola, infatti, la squadra di Gasperini potrà superare il girone ed accedere agli ottavi di finale di Champions. Non ci sono altri calcoli da fare. Il match di Bergamo verrà trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video e le considerazioni fatte dal punto di vista tecnico su questa piattaforma, a conti fatti sono le medesime rispetto a quelle del suo competitor.

Per farvela breve, se vi state chiedendo su quanti dispositivi si possa guardare contemporaneamente Infinity o Amazon Prime Video, la risposta è due. Alcuni parlano di un solo device, ma a prescindere dal prodotto utilizzato per accedere all’app (tv, smartphone, PC o tablet), avrete la doppia visione garantita durante i match di Juventus e Atalanta in Champions League.