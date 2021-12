Se siete alla ricerca di un’interessante smart-band, ricca di funzionalità e ad un buon rapporto qualità/prezzo, allora non potete perdervi la ghiotta offerta di oggi, mercoldì 8 dicembre, relativa alla Xiaomi Mi Smart Band 6, disponibile su Amazon (nella versione italiana) al prezzo di 34,99 euro (invece di 44,99 euro di listino) e nella colorazione nera. Vediamo insieme i principali dettagli di questo fantastico fitness tracker del produttore con sede a Pechino.

La Xiaomi Mi Smart Band 6 sfoggia un display a schermo intero AMOLED da 1.56 pollici, ossia del 49% più grande rispetto a quello della precedente Xiaomi Smart Band 5. Il braccialetto è dotato di una risoluzione a 326ppi, in maniera tale da vedere immagini e contenuti testuali ancora più nitidi. Inoltre, l’apposita app offre più di 60 display progettati per lo schermo intero, che possono essere visualizzati facilmente sollevando il polso. Il wereable è in grado di riconoscere automaticamente 5 modalità di fitness, tra cui: corsa all’aperto, tapis roulant, vogatore, ellittica, camminata, ciclismo, così che possiate concentrarvi sull’attività sportiva svolta. Sono 30, poi, le modalità di allenamento dove potrete registrare anche il battito cardiaco e le calorie bruciate (compresi Pilates e Zumba).

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

Il dispositivo tiene anche traccia della salute, grazie al monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), del battito cardiaco, anche tramite push, delle calorie bruciate e del tracciamento del sonno registrando la fase REM, i riposini quotidiani e la qualità di respirazione durante il sonno. La Xiaomi Mi Smart Band 6 assicura un utilizzo prolungato e ricarica semplificata (grazie anche al caricatore magnetico) fino a 14 giorni di durata della batteria (da 125mAh) con un utilizzo standard ed è resistente all’acqua fino a 5ATM. Insomma, potrete acquistare questo fantastico fitness tracker in super sconto su Amazon all’incredibile costo di 34,99 euro (il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce).

Continua a leggere su optimagazine.com