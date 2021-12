Un paio di giorni fa il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento stabile ad Android 12 per i pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 (ve ne avevamo parlato qui) e Z Flip 3 (come annunciato in questo articolo) in alcuni Paesi. Come riportato da ‘SamMobile‘, sembra però che l’upgrade non sia poi così stabile, dopotutto. Molti utenti si sono lamentati di vari problemi da quando hanno installato l’aggiornamento alla One UI 4.0.

Alcuni hanno affermato che il loro dispositivo si sia bloccato dopo il passaggio ad Android 12; altri hanno fatto sapere che il telefono è entrato in modalità di ripristino dopo aver installato il nuovo firmware ed altri hanno riscontrato uno sfarfallio dello schermo, schermo nero, scarse performance ed il malfunzionamento della funzione Dual Messenger con alcune applicazioni. Alcuni utenti dei Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 non sono in grado di acquisire schermate o utilizzare applicazioni di streaming video come Netflix e YouTube (che sono due esempi banali). Altri hanno perfino riscontrato problemi relativi alla fotocamera ed alle immagini che vengono eliminate automaticamente dalla galleria. Ci sono unità rimaste bloccate sulla frequenza di aggiornamento dello schermo a 60Hz o che hanno una qualità audio scadente.

Un utente ha addirittura affermato che l’app della fotocamera del telefono non funziona dopo aver installato l’ultimo aggiornamento alla One UI 4.0 (che ricordiamo essere stabile per i dispositivi pieghevoli). Il colosso di Seul, per questo, pare abbia deciso di interrompere temporaneamente l’implementazione di Android 12 per i Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3. Dopo che i bug saranno stati corretti, l’OEM potrebbe riprendere l’aggiornamento in Corea del Sud, per poi rilasciarlo anche altrove. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

