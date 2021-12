Una selezione di immagini di uuguri buona Festa dell’Immacolata sono d’obbligo per oggi 8 dicembre, nella festività che di fatto da il via alle ufficialmente alle festività natalizie. Come sempre, in queste ore, è l’applicazione WhatsApp a farsi veicolo e mezzo per i contenuti più che mai graditi, ma quanto condiviso in questo articolo potrà far comodo pure a chiunque desideri ricordare la speciale ricorrenza sui social network, ad esempio su Facebook.

Le immagini di buona Festa dell’Immacolata che i lettori troveranno in galleria non potevano che avere come protagonista proprio la Madonna in questa giornata di oggi 8 dicembre. Il percorso verso il Natale è già segnato dalle prime due domeniche di Avvento appena trascorse. Con la ricorrenza odierna, poi, si entra nel vivo del cammino verso il 25 dicembre, ricordando che Maria è stata preservata immune dal peccato originale sin dal momento del suo concepimento perché era destinata a portare nel grembo Gesù.

Nella galleria al termine dell’articolo, ci sono un gran numero di immagini di buona Festa dell’Immacolata che potranno essere condivise in questa speciale giornata dell’8 dicembre. Semplicemente basterà selezionare una delle soluzioni e poi provvedere a condividerla su WhatsApp come su Facebook o ovunque si desideri. Le opzioni sono diverse e, oltre a presentare proprio la Madre celeste, includono chiari riferimenti ai simboli del Natale, come ad esempio la luce delle candele, l’albero o anche la stella di Natale.

Non va dimenticato che nella ricorrenza odierna dedicata proprio alla Madonna, in queste ore, festeggiano l’onomastico anche le tante persone che portano il nome Immacolata, Imma ma anche Concetta. Per queste ultime, la giornata odierna ha una doppia valenza e per questo motivo non può passare inosservata- Anche per questa seconda ricorrenza, in galleria, non mancheranno un paio di soluzioni opportune.

