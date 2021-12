Florence Pugh rivela un grosso spoiler su Yelena in Hawkeye 1×04, nuovo episodio della serie Marvel, disponibile su Disney+ ogni mercoledì. L’arrivo della “sorellina” della defunta Natasha Romanoff era già stato annunciato e anticipato alla fine del film Black Widow, ma certamente i fan non si aspettavano che quel momento sarebbe arrivato così presto.

Nel culmine del quarto episodio della serie tv, Clint Barton (Jeremy Renner) e Kate Bishop (Hailee Steinfeld) sono rimasti coinvolti in una rissa con gli scagnozzi di Maya Lopez (Alaqua Cox) e una misteriosa figura che stava prendendo di mira proprio Occhio di Falco – e questa figura era proprio Yelena Belova (Florence Pugh), la sorella della defunta Vedova Nera, Natasha Romanoff. Come poi spiega Clint, che sembra già conoscerla, l’assassina è sulle sue tracce, perciò per Kate non è sicuro continuare a stargli intorno.

Il film di Black Widow si è concluso con Yelena che è stata ingaggiata da Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) per dare la caccia a Occhio di Falco, facendole credere che lui fosse responsabile della morte di Natasha. E il crossover è servito! L’arrivo di Yelena in Hawkeye 1×04 è solo l’inizio, e dalle parole di Hailee Steinfeld sappiamo che il suo personaggio e quello di Florence Pugh avranno altre scene insieme.

Da quest’anno, i film e le serie tv Marvel sono diventate un universo sempre più coeso grazie all’avvio della Fase 4 con WandaVision. Hawkeye è solo l’ultima produzione dei Marvel Studios ad andare in onda nel 2021, ma la Casa delle Idee ha un vasto programma per introdurre nuovi supereroi.

Intanto Florence Pugh ha festeggiato il debutto di Yelena in Hawkeye 1×04 con un post su Instagram, spoilerando, però, il suo gradito cameo a chi ancora non aveva visto l’episodio:

Continua a leggere su optimagazine.com.