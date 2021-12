Alessandra Amoroso condivide un lutto sui social. Un messaggio doloroso, che la cantante scrive a corredo di una serie di immagini in cui il suo viso è illuminato da un raggio di sole che temeva di aver perso per sempre.

Spesso la vediamo protagonista in dolci scatti in compagnia della sua nipotina, Alessandra Amoroso invece stavolta è apparsa sui social per condividere un momento triste della sua vita, un capitolo particolarmente difficile e doloroso.

4 anni fa è scomparsa sua nonna, una delle donne alle quali era più legata in assoluto. La cantante salentina ricorda che ha trascorso gli ultimi anni a cercare la luce nel buio della sua assenza salvo poi capire che era tutto inutile. Alessandra Amoroso ha realizzato poi che la nonna non l’ha mai lasciata davvero sola, non è mai andata via. Sente spesso, infatti la sua presenza.

“Ehi nonna, oggi sono 4 anni. 4 anni a cercare la luce nel buio della tua assenza. Poi ho capito che era inutile… tu non sei mai andata via da me, veramente!”, scrive la cantante, che si firma con l’appellativo di “principessa”. Così la chiamava sua nonna quando era ancora in vita.

“Ti ritrovo in ogni cosa, in ogni scelta, in ogni sorriso, in tutte le cose che io so… Chiudo gli occhi e sei con me. E finalmente ti vedo sorridere ed io sono felice, davvero. Ti amo molto, nonna. Tua, Principessa“, le parole di Alessandra Amoroso sui social che tuttavia vive una fase felice della sua vita, dal punto di vista professionale.

Ha rilasciato da poco il suo settimo disco in studio, dal titolo Tutto Accade, che la porterà ad esibirsi allo stadio San Siro di Milano la prossima estate. Dall’album sono stati estratti i singoli Piuma, Sorriso Grande, Tutte Le Volte e Canzone Inutile.

Hanno preso parte al progetto, numerosi colleghi della scena italiana, che hanno collaborato con Alessandra Amoroso alla scrittura e alla realizzazione dei brani: Dario Faini, Davide Petrella, Giordana Angi, Rocco Hunt e Takagi & Ketra.