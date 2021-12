Davvero ora sono alla portata di tutti, ma davvero tutti, i messaggi effimeri WhatsApp. La funzione tanto attesa era stata annunciata da Zuckerberg solo due giorni fa, come in rilascio globale per tutti i sistemi operativi ma anche per il servizio di messaggistica via web. In un primo momento, la novità aveva toccato i dispositivi con OS di Google e proprio in queste ore, invece, l’implementazione arriva anche per iPhone.

Chiunque possiede un melafonino dovrà accedere all’App Store e provvedere all’aggiornamento WhatsApp 2.21.240, ovvero l’ultimo disponibile perché rilasciato proprio in queste ore. L’update potrebbe essere anche automatico sull’iPhone (se preventivamente impostato) ma, ad ogni modo, sarebbe il caso di verificare manualmente di avere la versione giusta del servizio a bordo del proprio telefono.

I messaggi WhatsApp effimeri possono essere attivati come impostazione predefinita nelle nuove chat, proprio grazie all’ultimo aggiornamento. Per farlo, i passaggi da compiere sono molto semplici: direttamente nelle impostazioni della privacy, bisognerà selezionare “Timer messaggi predefinito”. Va chiarito che le opzioni del timer saranno tre ossia 24 ore, 7 giorni o anche 90 giorni: sarà il singolo utente a scegliere esattamente in quale direzione andare per le chat singole in cui è impegnato con amici, conoscenti, parenti..

Va chiarito un aspetto dei messaggi WhatsApp effimeri relativi ai gruppi. In quest’ultimo caso saranno solo gii amministratori a poter impostare l’eliminazione automatica dei contenuti dopo un determinato lasso di tempo. A loro disposizione ci sarà anche un nuovo collegamento rapido per attivare la funzione, direttamente al momento della creazione di un gruppo nuovo di zecca.

Non c’è dubbio che in tanti approfitteranno dei nuovi messaggi WhatsApp effimeri dopo la loro introduzione. Potranno difatti essere più che utili per fare spazio sul telefono e mettere ordine nelle chat, liberandole da contenuti non più utili e magari neanche significativi.

