Va in scena oggi la Prima del Teatro alla Scala 2021, che apre la stagione di eventi con il Macbeth di Giuseppe Verdi. L’opera sarà trasmessa in diretta su Rai 1 con la conduzione di Milly Carlucci e Bruno Vespa con Stefania Battistini in collegamento dal foyer. Di seguito tutti i dettagli.

La Prima del Teatro alla Scala 2021

La Prima del Teatro alla Scala 2021 andrà in scena oggi, martedì 7 dicembre, come da tradizione nel giorno del patrono di Milano Sant’Ambrogio. Da “tradizione” in quanto l’apertura della stagione è fissata nel giorno della celebrazione del santo patrono dal 1951 su decisione di Victor De Sabata.

Ad inaugurare la nuova stagione dell’opera è stato scelto il Macbeth di Giuseppe Verdi, secondo l’edizione del 1865 con la morte di Macbeth mutuata dall’edizione del 1847. L’opera è portata in scena dal direttore Riccardo Chailly e dal regista Davide Livermore. La diretta su Rai 1 inizierà alle 17:45, visibile anche su RaiPlay e raggiungibile anche dalle frequenze di Rai Radio 3. Sulla piattaforma RaiPlay sarà disponibile per 15 giorni.

I biglietti per la Prima

I biglietti residui per assistere alla Prima del Teatro alla Scala 2021 sono disponibili nelle seguenti soluzioni:

Platea – € 3000

Palchi Zona 1 – € 3000

Palchi Zona 2 – € 2100

Palchi Zona 3 – € 1800

Le istituzioni

Tra le istituzioni che saranno presenti alla Prima del Teatro alla Scala 2021 non può mancare il Capo dello Stato Sergio Mattarella, al suo ultimo giro prima della fine del suo mandato, ma ci saranno anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, il Ministro della Cultura Dario Franceschini, il sindaco di Milano Beppe Sala, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e Letizia Moratti, presidente e assessore al Welfare.

Per assistere alla Prima del Teatro alla Scala è necessario indossare la mascherina ed esibire il super green pass. Tra i VIP annunciati, inoltre, troviamo Roberto Bolle, Placido Domingo ma anche Manuel Agnelli ed Emma Marrone.

