Con il trascorrere delle settimane, aumentano le segnalazione degli utenti secondo cui SPID Poste non funziona. Argomento che in qualche modo abbiamo già trattato nello scorcio finale di novembre, con un articolo specifico, ma che a mio modo di vedere oggi 7 dicembre richiede un ulteriore approfondimento. Con il crescere delle lamentele per disservizi più o meno significativi, diventa indispensabile conoscere alcuni aspetti relativi all’assistenza, in modo da farsi trovare pronti al momento giusto.

Tutto quello che dobbiamo sapere se SPID Poste non funziona

Quali sono i concetti dai quali partire nel caso in cui SPID Poste non funziona? Ci sono almeno tre elementi dai quali dobbiamo partire. La strada migliore, a mio modo di vedere, resta quella che ci conduce dritti all’assistenza digitale, che a conti fatti risulta disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24. In questo modo gli utenti che riscontrano un malfunzionamento, prima di parlare al telefono con un’operatore, possono effettuare un tentativo sul sito di Poste. Tramite l’assistenza digitale, infatti, potreste ottenere consigli rapidi e semplici per provare a risolvere il problema.

In alternativa, qualora l’anomalia dovesse persistere, non resterà altro da fare che chiamare l’assistenza telefonica disponibile dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20. Mettendovi in contatto con un’operatore, infatti, potrete spiegare in tempo reale e con accuratezza il disservizio che avete riscontrato. C’è anche una percentuale di utenti che potrebbe pensare di recarsi in un ufficio postale, ma in quel caso il rischio concreto sarà quello di imbattersi in personale non qualificato per risolvere il vostro specifico problema.

Dunque, se SPID Poste non funziona ci sono diverse strade da seguire. Pare che al momento quella del contatto telefonico sia la più battuta. A tal proposito, vi ricordo che potrete usufruire dell’assistenza clienti chiamando il numero gratuito 800.007.777. A voi come vanno le cose?