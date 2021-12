Tame Impala a Milano nel 2022, la band australiana torna in concerto in città a sei anni dal suo ultimo e indimenticabile live.

Uno il concerto atteso in Italia per i Tame Impala di Kevin Parker, c’è già la data: è quella di mercoledì 7 settembre 2022. L’evento si terrà all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, in Piazzale dello Sport, 16.

I Tame Impala presenteranno The Slow Rush, il quarto album in studio, il progetto solista del cantautore e polistrumentista australiano Kevin Parker. Il disco segue il rilascio dei tre progetti discografici precedenti, ovvero: l’album di debutto del 2010 Innerspeaker, Lonerism del 2012 e Currents risalente all’anno 2015.

The Slow Rush è stato registrato tra Los Angeles e lo studio di Parker a Fremantle, sua città natale in Australia. Nel disco sono contenuti 12 brani inediti, tutti registrati, prodotti e mixati da Parker.

L’album risale ormai al mese di febbraio 2020 e ha collezionato oltre 1,3 miliardi di stream in tutto il mondo ma non è stato possibile presentarlo in tour a causa delle limitazioni dovute alla pandemia covid-19.

“The Slow Rush è un’opera straordinariamente dettagliata” spiega Pitchfork. ”Sono stupito e meravigliato che tutta la musica e le parole siano opera esclusivamente di Parker, ogni accordo sulla chitarra e ogni giro di manopola sono stati fatti da lui”.

Biglietti per i Tame Impala a Milano nel 2022

I biglietti per il concerto dei Tame Impala a Milano nel 2022 saranno disponibili in prevendita dalle ore 12.00 di venerdì 10 dicembre su TicketMaster e TicketOne, sia online che nei punti vendita fisici dislocati in tutta Italia, ai seguenti prezzi:

Posto Unico: 51,20 € + diritti di prevendita

Golden Pit: 61.20 € + diritti di prevendita

Gli iscritti alla Comcerto Family e a My Live Nation potranno acquistare i biglietti già dalle ore 12.00 di giovedì 9 dicembre. Per ogni biglietto venduto nel tour mondiale, i Tame Impala devolveranno 1,00 € all’associazione benefica Reverb.