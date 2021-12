Doc Nelle tue Mani 2 ha finalmente una data ufficiale? I fan brancolano ancora nel buio ma la realtà delle cose è che la serie con Luca Argentero presto tornerà in onda e che tutti sapevano che il periodo giusto sarebbe stato proprio l’inverno. Il momento clou è alle porte e questo significa che tra qualche settimana ritroveremo in corsia il nostro amato dottore smemorato Andrea Fanti con nuovi casi da risolvere e nuove vite da sviscerare, la sua compresa.

Quando va in onda Doc Nelle tue Mani 2? Tutti si fanno questa domanda da quando il finale della prima stagione è andato in scena su Rai1 in versione inedita e poi in replica ma la risposta è sempre stata vaga, almeno fino ad adesso. La Rai ha alzato il velo sulla programmazione di gennaio ed ecco che al giovedì sera, al suo posto, troviamo proprio il medical drama tutto italiano con Luca Argentero, Matilde Gioli e gli altri ragazzi del cast.

A questo punto possiamo dire che la data ufficiosa di messa in onda di Doc Nelle tue Mani 2 è prevista per il prossimo 13 gennaio molto probabilmente per quattro prime serate soltanto. A quel punto Rai1 potrebbe optare per una pausa in vista di Sanremo 2022 e poi per una seconda parte in primavera proprio come è successo con la programmazione della prima stagione. Sarà davvero così?

Mandare in onda una prima parte di stagione e rimandare la seconda sta diventando ormai una routine comune in casa Rai (vedi Doc Nelle tue Mani e Imma Tataranni 2) e anche questo nuovo capitolo del medical drama potrebbe avere lo stesso destino. Al momento non vi è certezza in nessuno dei due casi ma quello che è certo è che subito dopo le vacanze, Doc Nelle tue Mani 2 andrà in onda al giovedì su Rai1.