Ci sono alcune novità che dobbiamo prendere in esame a proposito del bonus terme 2022, a patto che questa forma di agevolazione per il settore e per i cittadini interessati possa essere riconfermata il prossimo anno. Nello specifico, dopo il punto della situazione che abbiamo condiviso nei giorni scorsi, bisogna analizzare la questione più da vicino per il pubblico interessato, se non altro perché potrebbero essere introdotti alcuni criteri che cambieranno le carte in regola qui in Italia.

Come potrebbe cambiare il bonus terme nel 2022

Quali sono le novità in cantiere? Premesso che dal governo non siano ancora arrivati segnali concreti per la proroga del bonus terme al 2022, le ultime voci affermano che, in caso di riconferma, dovrebbe assicurare agli utenti interessati sempre la solita cifra di 200 euro a richiedente. Allo stesso tempo, però, la prima svolta potrebbe aversi con la possibile introduzione di un voucher digitale. Quest’ultimo, infatti, si dovrà presentare direttamente al titolare della struttura nel momento in cui verranno consumati i servizi e i pacchetti prenotati.

In questo modo, eviteremo il problema che si è creato a novembre 2021, con tantissimi voucher praticamente assegnati ancor prima che ci fosse il click day. Un passaggio pratico in più che potrebbe disciplinare meglio l’eventuale aggiornamento del bonus terme. Non dovrebbe essere introdotto il certificato ISEE, motivo per il quale il bonus in questione dovrebbe essere concesso potenzialmente a tutti, a prescindere dalle questioni relative al proprio reddito.

Tuttavia, le voci di corridoio ci dicono anche che un paletto verrà introdotto. Chi ha usufruito del bonus terme a novembre 2021, infatti, non potrà richiederlo il prossimo anno. Solo indiscrezioni, lo ribadiamo, ma è interessante notare gli sviluppi su questa vicenda.