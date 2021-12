Outer Banks 3 ci sarà: il teen drama avventuroso è stato rinnovato da Netflix per un’altra stagione, diversi mesi dopo il debutto della seconda, rilasciata dallo streamer lo scorso 30 luglio.

Ad annunciare Outer Banks 3 come cosa certa è lo stesso cast, in un video in cui tutti i volti della serie si alternano nel fare festa alla notizia di una nuova stagione in arrivo.

Outer Banks 3 potrà contare ancora su Jonas Pate, Josh Pate e Shanon Burke come showrunner e produttori esecutivi, mentre il cast vedrà presumibilmente le conferme di Chase Stokes, Madison Bailey, Jonathan Davis, Madelyn Cline, Rudy Pankow, Austin Nord, Carlo Esteno, Drew Starkey e Carlacia Grant.

Presumibilmente anche Outer Banks 3 sarà composta da 10 episodi, come le due precedenti: non c’è ancora una previsione sulla sua uscita ma se entrasse subito in produzione potrebbe anche arrivare su Netflix entro la prossima estate. La prima stagione ha debuttato nel 2020 e, complice la pandemia, si è ritagliata una fetta di pubblico discreta, spingendo Netflix al rinnovo per una seconda parte, che la scorsa estate è riuscita ad imporsi al primo posto tra i titoli più visti sulla piattaforma in diversi paesi nel mondo. Sei mesi dopo l’uscita della stagione 2, è arrivata la conferma che ce ne sarà una terza. Una notizia arrivata a sorpresa, visto che solo pochi giorni fa l’attore Chase Stokes si era detto fiducioso ma all’oscuro di qualsiasi novità riguardante il rinnovo: “Ogni volta siamo entusiasti di salire a bordo dopo aver letto la sceneggiatura: speriamo solo che Netflix ci dia il via libera” aveva dichiarato Stokes all’inizio di dicembre.

Non è detto che Outer Banks 3 sia l’ultima stagione della serie, visto che Jonas Pate ha dichiarato a Decider di voler proseguire finché ci saranno buone idee per continuare la storia dei Pogues, anche con diverse altre stagioni.

